Женщинам перечислили необходимые анализы

Терапевт Азамат Жамбеев перечислил анализы, которые женщинам необходимо сдавать регулярно.

По словам Жамбеева, в базовый чек-ап для женщины входят общий и биохимический анализ крови, мазок на флору и онкоцитологию, анализы на витамины D, B12, железо и ферритин, а также анализы на некоторые гормоны: тиреотропный гормон (ТТГ), Т3, Т4, эстрадиол, прогестерон, лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Кроме того, он призвал делать УЗИ органов малого таза и молочных желез.

Регулярные обследования организма позволяют вовремя выявить нарушения и выяснить их причину, отметил врач. «Ежегодный чек-ап, внимание к гормонам и витаминам, а также возрастные скрининги — лучшая инвестиция в качество жизни. Не забывайте: профилактика занимает меньше времени и ресурсов, чем лечение запущенных болезней», — заключил терапевт.