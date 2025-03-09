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Как Лондон и Феникс Хилтоны страдают от нерадивой мамаши Пэрис 0

Lifenews
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Внешне она позиционируется как высокоморальная родительница.

Внешне она позиционируется как высокоморальная родительница.

Богатая наследница даже памперс сыну сменить не в состоянии.

Звезду уже не в первый раз называют ужасной матерью. Подписчики Пэрис думают, что она подходит к сыну и дочке только в те моменты, когда ей нужны новые фото.

Два десятка лет тому назад Пэрис Хилтон была максимально далека от семейной жизни и не могла представить себя даже в серьезных длительных отношениях. Днями она отсыпалась в своем роскошном особняке в Лос-Анджелесе, а по ночам вся в стразах вместе с подругами покоряла ночные клубы. Трижды гламурная блондинка пыталась выйти замуж, но все ее помолвки срывались. И только предпринимателю Картеру Реуму в 2021 году все-таки удалось сопроводить Пэрис под венец.

Выйдя замуж, богатая наследница сразу окунулась в семейную жизнь и в 2023 году дважды стала матерью. В январе 2023-го суррогатная мать родила паре сына, а спустя десять месяцев — дочь. В интервью Пэрис Хилтон признавалась, что основательно готовилась к новой для нее роли. Например, она, поскольку сама не вынашивала детей, в обе «беременности» носила накладной живот, чтобы понять эти ощущения.

Однако, как сейчас считают некоторые подписчики Пэрис Хилтон, такие меры особенно ей не помогли. Они регулярно называют звезду безответственной матерью, которая общается с сыном и дочкой только в те моменты, когда ей нужно сделать очередную фотографию для социальных сетей.

Поводом для очередных бурных обсуждений стало новое видео в аккаунте Пэрис. В нем она играет с дочкой Лондон и предлагает той разные сумки, однако девочка выглядит не особо радостной. В комментариях пользователи Сети пишут, что Лондон вообще боится собственной матери, потому что редко ее видит и не привыкла доверять ей в отличии от няни, оставшейся за кадром.

Вообще это далеко не первый случай, когда звезду называют плохой матерью. Недавно Хилтон раскритиковали за видео, на котором ее 2-летний сын Феникс ругается матом, а она над ним только хохочет. Теперь же многие считают, что звезда вообще не занимается воспитанием детей и вспоминают еще один нелепый случай из прошлого. В одном из эпизодов реалити-шоу Paris in Love был показан момент, когда Пэрис пришла в замешательство, поняв, что новорожденному Фениксу нужно сменить подгузник.

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