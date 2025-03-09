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Знойная турецкая артистка Неслихан Атагюль сделала шоу из своей поздней беременности 0

Lifenews
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Растущее дитя проходило фотосессии еще до рождения.

Растущее дитя проходило фотосессии еще до рождения.

На первых порах ребеночек обошелся в 12 000 евро.

Звезда турецкого сериала «Черная любовь» Неслихан Атагюль впервые стала мамой! Впервые о своем положении 32-летняя актриса объявила в июле 2024 года. К слову, свою беременность звезда до конца срока хотела держать в тайне, но внимательные фанаты начали замечать ее округлившиеся формы. В итоге, чтобы не множить слухи, Неслихан поделилась в личном блоге нежным снимком. На нем она аккуратно обнимала свой живот.

«Мы бы хотели оставить это счастье в тайне еще немного. Видимо, это то, что мы заслужили! Мы счастливы, довольны и все хорошо!» — написала тогда турецкая знаменитость. В конце 2024 года в прямом эфире итальянской программы «Verissimo» Атагюль поделилась, что у нее должен родиться мальчик. По актрисе было видно, как она воодушевлена. Ранее Неслихан рассказывала, что всегда мечтала о первенце сыне.

И вот 6 марта турецкая журналистка Бирсен Алтунташ сообщила, что звезда подарила своему мужу Кадиру Догулу мальчика. Сейчас молодая мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Какое имя родители дали сыну, пока неизвестно. Сейчас семья наслаждается первыми счастливыми мгновениями, не отвлекаясь на социальные сети. Нужно сказать, что к появлению ребенка на свет Неслихан готовилась с большой ответственностью. С мужем она успела полностью обустроить детскую комнату. На все необходимое пара потратила около 500 тысяч лир (12 000 евро).

Малыш для Атагюль был очень долгожданным. За своего ребенка партнерше Бурака Озчивита по сериалу пришлось побороться. Несколько месяцев назад журналист Онур Акай сделал сенсационное заявление о том, что Неслихан забеременела благодаря процедуре ЭКО на Кипре. Причем все прошло успешно лишь с третьей попытки. Впервые артистка обратилась к медикам за помощью в 2018-м. После неудачи спустя, два года, была предпринята вторая попытка.

Эта статья взорвала турецкие СМИ, а поклонники Неслихан ополчились против Онура, который нарушил медицинскую тайну. Позже ходили слухи, что девушка вынашивает сразу двойню. Но сама звезда эту информацию не комментировала.

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