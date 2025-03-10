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Аллу Пугачеву в России обвинили в подготовке покушения 0

Lifenews
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Аллу Пугачеву в России обвинили в подготовке покушения
ФОТО: Global Look Press

Глава ФПБК Бородин заявил, что певица Алла Пугачева якобы готовила на него покушение.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил певицу Аллу Пугачеву в подготовке покушения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Бородин подал заявление на Пугачеву в Следственный комитет России. Главе ФПБК стало известно о готовящемся покушении, организатором которого могла быть артистка. По мнению общественника, мотивом могла стать его инициатива о лишении певицы званий и государственных наград, а также о присвоении ей статуса иностранного агента и привлечении к уголовной ответственности. Сообщается, что Бородин уже обращался в полицию в 2024 году из-за поступающих сообщений с угрозами.

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