Baltijas balss logotype

Нога пошла в дело: что показала 51-летняя Кейт Мосс 0

Lifenews
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Неувядающая красотка.

Неувядающая красотка.

Знаменитая модель продолжает оставаться дерзкой.

Кейт Мосс появилась на показе Isabel Marant в четверг во время Парижской недели моды. 51-летняя супермодель продемонстрировала свои бесконечные ноги в черных сатиновых шортах с кружевной отделкой.

422424.jpg

Кейт выбрала дерзкий образ, она заправила футболку в пояс шорт и сочетала наряд с сетчатыми колготками, дополненными кожаной курткой. Дополнила образ она изысканными серьгами и уложила волосы в мягкие волны. ноги дивы украшали модные ботинками на каблуке, усыпанные бриллиантами.

Неделя моды продлится до 11 марта, Кейт, как сообщается, будет присутсвовать на многих модных показах.

Ранее Кейт Мосс посетила показ бренда Calvin Klein, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Папарацци сфотографировали ее у входа на фэшн-шоу. Модель выглядела привлекательно. На ней было элегантное черное пальто и шелковое платье миди цвета слоновой кости с откровенным декольте, которое она обнажила под верхней одеждой, поскольку на ней не было бюстгальтера.

fhde.jpg Аутфит Кейт дополнила черными лакированными остроносыми мюлями на шпильках и черной сумочкой. Мосс собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж и украсила уши золотыми серьгами с жемчужинами.

Напомним, Кейт Мосс в прозрачном платье и жакете с бисером позировала на шоу Saint Laurent.

0
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео