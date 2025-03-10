Кейт Мосс появилась на показе Isabel Marant в четверг во время Парижской недели моды. 51-летняя супермодель продемонстрировала свои бесконечные ноги в черных сатиновых шортах с кружевной отделкой.

Кейт выбрала дерзкий образ, она заправила футболку в пояс шорт и сочетала наряд с сетчатыми колготками, дополненными кожаной курткой. Дополнила образ она изысканными серьгами и уложила волосы в мягкие волны. ноги дивы украшали модные ботинками на каблуке, усыпанные бриллиантами.

Неделя моды продлится до 11 марта, Кейт, как сообщается, будет присутсвовать на многих модных показах.

Ранее Кейт Мосс посетила показ бренда Calvin Klein, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Папарацци сфотографировали ее у входа на фэшн-шоу. Модель выглядела привлекательно. На ней было элегантное черное пальто и шелковое платье миди цвета слоновой кости с откровенным декольте, которое она обнажила под верхней одеждой, поскольку на ней не было бюстгальтера.

Аутфит Кейт дополнила черными лакированными остроносыми мюлями на шпильках и черной сумочкой. Мосс собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж и украсила уши золотыми серьгами с жемчужинами.

Напомним, Кейт Мосс в прозрачном платье и жакете с бисером позировала на шоу Saint Laurent.