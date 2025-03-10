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Последний коммунист во главе СССР: 40 лет назад умер Черненко 0

Lifenews
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Константин Устинович был совсем непрост.

Константин Устинович был совсем непрост.

По словам Волкогонова, генсек буквально разваливался на части.

10 марта 1985 года умер Константин Черненко. На пост генерального секретаря ЦК КПСС он заступил в феврале 1984 года. Уже тогда Черненко был тяжело болен. Об этом знали все, в том числе - «личный врач Кремля» Евгений Чазов.

Как писал Чазов в книге «Здоровье и власть», он предупреждал о состоянии здоровья «кандидата номер один» всё руководство партии. Тем не менее, Константина Черненко, который фактически был уже инвалидом, единогласно избрали на пост Генсека ЦК КПСС. За него голосовал даже Чазов. Все понимали, что жить новому Генсеку оставалось не больше года. И голосовали - ЗА.

Историк Дмитрий Волкогонов, автор книги «Семь вождей», утверждает, что ему довелось присутствовать на выступлении Константина Черненко летом 1984 года. По словам Волкогонова, генсек буквально разваливался на части. Короткая речь была для него в буквальном смысле непосильным трудом. Черненко то и дело замолкал, прыскал в рот из баллончика, вытирал пот со лба.

А когда в заседании был объявлен перерыв и все лидеры страны пошли фотографироваться, расстояние до зала, где ждал фотограф, составлявшее около 100-200 метров, Черненко преодолел только за 20 минут. Как пишет Виктор Дудихин, автор книги «Хроника одного солнечного цикла», большую часть своего правления Черненко провел в Центральной клинической больнице. Как утверждает Дудихин, прямо там заседали с Черненко члены Политбюро. Там он и голосовал, уже не принимая решений.

Врачи в то время ставили Константину Черненко сразу несколько диагнозов, но самым серьезным из них, по мнению историка Роя Медведева, была эмфизема легких. Черненко с трудом не только говорил, но и дышал. Он не мог жить без кислородного баллона, который обогащал воздух в тех помещениях, где находился генсек. Ещё раз - Черненко избрали на пост главы единогласно. Умирать было принято только внутри Кремля.

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