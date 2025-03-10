В Германии БДСМ-госпожа перестаралась с удушением клиента, случайно погубила его и попала за это под суд. Об этом сообщает Bild.

53-летний бизнесмен пришел на сеанс к 38-летней секс-работнице по имени Жаклин С. Мужчина хотел, чтобы его пытали и унижали. За БДСМ-сессию он заплатил 750 евро.

Во время сессии женщина привязала руки клиента к его телу и подвесила его к потолку с помощью стальной цепи. Эту же цепь она трижды обмотала вокруг его шеи.

По словам доминатрикс, в таком положении клиент провел 15 минут, после чего потерял сознание. Она не заметила, что мужчине стало плохо: на его лбу не было пота, он не дрожал и не использовал стоп-слово.

Жаклин попыталась привести бизнесмена в чувства и ударила его по гениталиям, но он никак не отреагировал. Тем временем цепь на его шее начала затягиваться. Самостоятельно женщина не могла удержать тяжелое тело мужчины и снять его с крюка.

Доминатрикс тут же позвала на помощь врачей, и те смогли реанимировать бизнесмена. Его доставили в больницу. Через три дня его не стало из-за полученных травм.