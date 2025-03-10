Baltijas balss logotype

Врач развеяла главные мифы о молочнице 0

Lifenews
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Фото: CDC / Dr. William Kaplan / Wikimedia

Фото: CDC / Dr. William Kaplan / Wikimedia

Фармаколог Селиванова: молочница может представлять угрозу для жизни.

Молочница способна поражать практически любые внутренние органы, и в некоторых случаях представляет реальную угрозу для жизни, предупредила врач-клинический фармаколог Любовь Селиванова.

Селиванова рассказала, что молочницу провоцируют дрожжи рода Candida. По ее словам, они содержатся в почве, в воде, а также постоянно присутствуют в полости рта человека, в кишечнике, желудке, пищеводе и слизистых половых органов. Обычно они не причиняют беспокойства, но на фоне снижения иммунитета, гормональных изменений или беременности могут вызывать заболевание, называемое кандидозом или молочницей.

"Вульвовагинальный кандидоз проявляется в виде белых творожистых выделений из женских половых органов, зуда, жжения, покраснения, отека. Кандидозный баланит вызывает подобные симптомы у мужчин: воспаление в области половых органов, жжение, белый налет, болезненность при мочеиспускании", - объяснила врач-клинический фармаколог.

Врач подчеркнула, что кандидоз необязательно развивается в области половых органов. Точно также он может появиться во рту, в пищеводе, в кишечнике или на коже.

Селиванова также отметила, что молочницу часто считают безобидной, но это не так. По ее словам, заболевание всегда требует внимания. Кроме того, существует инвазивный кандидоз, который поражает все системы организма и в 70 процентах случаях приводит к летальному исходу. Несмотря на серьезность заболевания, эксперт уточнила, что чаще всего им заражаются пациенты в реанимациях, которые получают длительную системную антибактериальную терапию на фоне другой инфекции.

Еще одним распространенным мифом о молочнице Селиванова назвала убеждение, что ее можно предотвратить с помощью противогрибковых препаратов. Она пояснила, что эти лекарства могут вылечить заболевание, но пить их для профилактики неэффективно, так как у них много побочных действий и они негативно действуют на печень.

0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео