Молочница способна поражать практически любые внутренние органы, и в некоторых случаях представляет реальную угрозу для жизни, предупредила врач-клинический фармаколог Любовь Селиванова.

Селиванова рассказала, что молочницу провоцируют дрожжи рода Candida. По ее словам, они содержатся в почве, в воде, а также постоянно присутствуют в полости рта человека, в кишечнике, желудке, пищеводе и слизистых половых органов. Обычно они не причиняют беспокойства, но на фоне снижения иммунитета, гормональных изменений или беременности могут вызывать заболевание, называемое кандидозом или молочницей.

"Вульвовагинальный кандидоз проявляется в виде белых творожистых выделений из женских половых органов, зуда, жжения, покраснения, отека. Кандидозный баланит вызывает подобные симптомы у мужчин: воспаление в области половых органов, жжение, белый налет, болезненность при мочеиспускании", - объяснила врач-клинический фармаколог.

Врач подчеркнула, что кандидоз необязательно развивается в области половых органов. Точно также он может появиться во рту, в пищеводе, в кишечнике или на коже.

Селиванова также отметила, что молочницу часто считают безобидной, но это не так. По ее словам, заболевание всегда требует внимания. Кроме того, существует инвазивный кандидоз, который поражает все системы организма и в 70 процентах случаях приводит к летальному исходу. Несмотря на серьезность заболевания, эксперт уточнила, что чаще всего им заражаются пациенты в реанимациях, которые получают длительную системную антибактериальную терапию на фоне другой инфекции.

Еще одним распространенным мифом о молочнице Селиванова назвала убеждение, что ее можно предотвратить с помощью противогрибковых препаратов. Она пояснила, что эти лекарства могут вылечить заболевание, но пить их для профилактики неэффективно, так как у них много побочных действий и они негативно действуют на печень.