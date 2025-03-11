Картина под названием «Королек моей любви» рассказывает классическую историю двух братьев, которых разлучили в детстве. В главных ролях Михаил Галустян (Шамар) и Демис Карибидис (Рамаш). Последний также выступил в качестве автора идеи и сценария.

Несмотря на современные возможности хромакея, продюсеры решили вложиться в проект по максимуму и, собрав огромную съемочную команду, отправились на родину Болливуда — в жаркую Индию. Локации выбрали самые аутентичные: Мумбаи, Удайпур и Джодхпур. В стране контрастов нашу группу радушно встретили индийские коллеги, с которыми предстоит работать в плотном контакте. Так, компанию режиссеру Марюсу Вайсбергу составил один из лучших болливудских кинематографистов Абхиджит Сингх Багел.

«СтарХиту» удалось в один из съемочных дней попасть на съемочную площадку. Работали в Удайпуре — этот город еще называют индийской Венецией. Масштаб впечатлил сразу! Во-первых, создатели организовали кинопроцесс на главной площади города, где расположен огромный дворец. Продюсер ТНТ Лика Бланк рассказала, что им удалось договориться о съемках во всех исторических локациях, которые были в планах.

«Мы снимаем действительно в уникальных объектах! Сейчас, например, находимся в Сити-Паласе — это самый большой дворец в этом штате, построенный в XVI веке. Город находится под охраной ЮНЕСКО. Мы снимаем внутри, на двух площадях одновременно, закрыли их на 10 дней… Это, конечно, удовольствие не из дешевых. В Джодхпуре мы, например, снимали на территории монастыря XIII века. Наверное, только в Индии возможно приехать на реальные исторические объекты и воссоздавать здесь какую-то свою реальность. Пока еще нигде я такого не встречала», — поделилась Лика.

В съемках задействовали сотни индийских актеров массовки, с которыми, как признался позже режиссер Вайсберг, весьма сложно коммуницировать — не только из-за языкового барьера, но и разного видения процесса.

«Мне иногда приходится, как в театре самодеятельности, прибегать и показывать им эмоцию. Я реально, как обезьяна, бегаю и говорю им: „Ребята, после этого вы ‚А-а-а‘!“. И это самый простой способ общения, потому что по-английски они не понимают. Все это занимает огромное количество времени, и до них все равно не всегда доходит… Они другое играют, то есть лучше выбежать и показать им эмоцию, чем пытаться объяснить на словах. Но, надо сказать, актеры второго плана довольно профессиональны. С ними, во-первых, можно общаться по-английски, они даже пытаются выучить какие-то русские фразы. Это, конечно, гомерически смешно», — рассказал постановщик.

Организованность — большой плюс болливудских кинематографистов, признается Марюс. По его словам, процессы, которые в России занимают массу времени, в Индии решаются за считанные минуты.

«Например, для того, чтобы в России передвинуть кран с места на место, надо минимум два с половиной часа. Они его разбирают, по частям переносят, снова собирают… А здесь 25 человек берут этот кран в собранном виде и, как муравьи, переносят в другое место за 15 минут. Это то, что меня шокирует. И таких примеров огромное количество. Они берут многочисленностью рабочей силы. Условно, вот эту площадь нужно было украсить за ночь, и они нагнали просто какое-то большое количество людей. В итоге за ночь у тебя готова площадка, которую у нас ты бы неделю ждал», — восхищается режиссер.

Все актеры массовки были в национальных одеяниях — мужчины в шервани, лунгах, а женщины — в красивых сари. В тот день из главных героев на площадке был Демис Карибидис. Действия разворачиваются в выдуманном городе Хурмаде. Рамаш (Карибидис) вступает в борьбу с хитрыми алчным бандитом Шамаром (Галустян), который инициирует в городе серию преступлений. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар — разлученные в детстве братья. Расследование выводит их на след виновника пожара, который унес жизни их родителей. Это главный меценат и покровитель Хурмады — Сандурлай, с которым братьям предстоит сразиться.

Индийское кино, как известно, славится своими спецэффектами и трюками, порой они шокирующие, иногда безумно комичные, неизменно одно — их невозможно объяснить с точки зрения науки. «Королек моей любви» тоже не лишен подобных «фокусов». Съемка таких эпизодов, что неудивительно, занимает много времени. Мы, например, стали свидетелями того, как одну короткую сцену снимали на протяжении всего дня. Наш корреспондент в один момент просто сбился со счета дублей…

Напомним, что в прошлом месяце Евросоюз внес в санкционный список юмориста Михаила Галустяна. В решении ЕС отмечается, что он является президентом Федерации военно-тактических игр и членом руководства Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Движение, как подчеркивается в документе, организует сбор средств и мероприятия в поддержку бойцов, участвующих в «спецоперации»