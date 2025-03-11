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Названа профессия с повышенным риском рака мозга 0

Lifenews
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Названа профессия с повышенным риском рака мозга
ФОТО: LETA

Ученые предупреждают о риске генетических мутаций у пожарных.

Химические соединения, используемые в огнезащитных средствах, могут повышать вероятность развития опухолей мозга у пожарных. Исследование, опубликованное в журнале Cancer, показало, что среди пациентов с глиомами у представителей этой профессии чаще встречаются генетические мутации, вызванные воздействием галогеналканов.

Эти вещества содержатся в огнетушителях, хладагентах и огнезащитных покрытиях, с которыми пожарные регулярно контактируют в ходе работы. Ученые из Йельского университета и Массачусетской больницы общего профиля изучили образцы опухолей 35 пациентов с глиомами, из которых 17 ранее работали в пожарных службах. Анализ показал, что у них значительно чаще выявлялся специфический мутационный «отпечаток», связанный с влиянием галогеналканов.

Также оказалось, что риск выше у тех, кто провел в профессии много лет. Помимо пожарных, схожие мутации наблюдались у людей, контактирующих с галогеналканами по роду деятельности, включая автомаляров и специалистов по ремонту техники.

Авторы работы подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы более масштабные исследования. Однако уже в настоящее время результаты поднимают вопрос о необходимости защиты пожарных от потенциально канцерогенных веществ.

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