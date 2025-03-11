Обнаружена польза популярной приправы в борьбе со старением мозга

Соединение, найденное в популярных приправах, может стать основой нового лекарства от болезни Альцгеймера. Ученые разработали стабильную форму карнозиновой кислоты — вещества, которое содержится в розмарине и шалфее и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследование опубликовано в журнале Antioxidants.

Обычная карнозиновая кислота слишком нестабильна для использования в медицине, но ученые создали ее улучшенный вариант — соединение diAcCA. В организме оно превращается в активную форму и оказывает терапевтическое действие на мозг. В экспериментах на мышах препарат не только уменьшил воспаление, но и улучшил память, а также способствовал восстановлению соединений между нервными клетками, которые разрушаются при деменции.

Исследователи обнаружили, что лекарство действует избирательно — активируется только в пораженных воспалением зонах мозга, снижая риск побочных эффектов. Кроме того, diAcCA уменьшает скопления токсичных белков — тау и бета-амилоида, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера.

Дополнительные тесты показали, что соединение оказывает противовоспалительный эффект в желудке и пищеводе. При этом организм усваивает его лучше, чем чистую карнозиновую кислоту, а значит, препарат может быть более эффективным.

Авторы работы полагают, что diAcCA может не только использоваться самостоятельно, но и дополнять существующие методы терапии Альцгеймера, снижая их побочные эффекты. В перспективе его также планируют исследовать как средство против других воспалительных заболеваний, включая диабет второго типа, болезни сердца и нейродегенеративные расстройства.