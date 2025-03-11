Внук Эдиты Пьехи заявил о ее скромных заработках

Певец Стас Пьеха рассказал о скромных заработках своей бабушки, народной артистки СССР Эдиты Пьехи.

Исполнитель заявил, что Пьеха не накопила большого состояния за счет своего творчества. «Как и у всех артистов того времени, у нее была определенная небольшая зарплата, на которую она жила», — объяснил певец. Он добавил, что 87-летняя артистка также не интересуется финансами своих коллег.

По словам внука, Пьеха больше не выступает на публике, однако продолжает петь дома. «Большую часть времени бабушка проводит в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор», — рассказал артист.