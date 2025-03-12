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Красотка Дженнер подманила своим роскошным декольте стеснительного Саламе 0

Lifenews
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

В лице популярного исполнителя американцы нашли символ нового поколения.

29-летний актёр Тимоти Шаламе и его девушка Кайли Дженнер вместе появились на теннисном турнире BNP Paribas Open в Калифорнии.

Шаламе выбрал для мероприятия сине-белую полосатую рубашку на пуговицах и чёрные кожаные брюки. 27-летняя Кайли же надела красный топ с глубоким декольте и белые брюки. Пара обнималась, держалась за руки и целовалась.

Ранее пару снова критиковали за то, что во время церемонии вручения премии "Оскар" Тимоти Шаламе вывел Кайли Дженнер из зала, когда на сцену вышла его бывшая девушка Лили-Роуз Депп. По слухам, Кайли Дженнер чувствует себя некомфортно из-за критики и сравнений с предыдущими девушками Шаламе. В последнее время в сети обсуждают, что Кайли испортила стиль Тимоти: его критикуют за странные наряды и усы, которые он недавно отрастил.

Напомним, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе начали встречаться в 2023 году. Некоторое время они скрывали свои отношения, однако позже стали вместе выходить в свет. У Кайли есть семилетняя дочь и трёхлетний сын от Трэвиса Скотта. До отношений с Дженнер Шаламе встречался с Лили-Роуз Депп, Лурдес Леон — дочерью Мадонны, а также с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес.

Многие интернет СМИ не раз признавали Тимоти Шаламе одним из самых талантливых актёров своего поколения. В своей рецензии на картину «Красивый мальчик», критик издательства Los Angeles Times Кеннет Туран написал, что «Шаламе, вероятно, главный мужчина актёр своего поколения». В 2018 году журнал Forbes поставил Тимоти Шаламе на двадцать четвёртое место в списке тридцати самых многообещающих юных голливудских актёров до 30 лет.

Тимоти Шаламе часто описывают как новую икону стиля — «сочетание незаурядного, взрослого таланта и миловидной, юношеской и андрогинной внешности Тимоти и его точеные, „женственные“ черты лица вместе с острыми скулами и линией подбородка» уже успели стать «визитной карточкой» актёра. В 2019 году издание Vogue признало актёра самой влиятельной персоной в мире моды, подчёркивая, что «Тимоти продолжает стирать границы между маскулинностью и женственностью», а также добавляя, что «стильные образы Шаламе особенно впечатляют, когда вспоминаешь, что актёр не пользуется услугами стилистов и одевается сам». В 2020 году мужской журнал GQ назвал Шаламе «самым стильным мужчиной в мире». Шаламе вместе с певицей Билли Айлиш, профессиональной теннисисткой Наоми Осака и и поэтессой Амандой Горман стал одним из ведущих бала Института костюма Met Gala осенью 2021 года. В октябре 2021 года журнал «Time» назвал Шаламе одним из «лидеров будущего поколения».

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