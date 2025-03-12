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Запрет кофе в Евросоюзе - вымысел продажной английской печати, или реальность 0

Lifenews
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Ароматный напиток вызвал медийные страсти.

Ароматный напиток вызвал медийные страсти.

Однако безопасными признаны лишь 1-2 чашки в день.

Некоторые, в основном британские, таблоиды раздули опасения, что Евросоюз скоро запретит кофе после того, как Еврокомиссия якобы признала кофеин опасным для здоровья человека.

В новостных сообщениях и ставших вирусными постах в соцсетях утверждается, что Евросоюз признал кофе опасным для человека.

Британский новостной канал GB News, ориентированный на общественное мнение, обвиняет "вмешательство брюссельских бюрократов" в то, что кофе объявлен небезопасным. Ещё одна британская газета The Telegraph сообщает, что ЕС признал кофеин "вредным для человека", разжигая опасения о запрете чёрного напитка по всему блоку.

В статье индийского телеканала NDTV World говорится, что Евросоюз ввел прямой запрет на кофеин, и делается попытка объяснить, почему. Авторы статей в Global Guido, The Daily Mail и The Daily Express также пытаются вызвать ярость против ЕС за то, что тот якобы прокладывает путь к запрету кофе.

В статьях туманно упоминается доклад об использовании кофеина в пестицидах, но при этом не приводится никаких ссылок или официальных названий. Поиск в интернете по ключевым словам сначала приводит нас к статье The Independent, в которой упоминается заявка французской компании Progarein на использование кофеина в качестве пестицида для капусты, картофеля и других культур.

Дальнейший поиск этой информации приводит нас к решению Европейской комиссии, принятому в октябре 2024 года в ответ на просьбу Progarein одобрить кофеин "в качестве основного вещества для защиты растений, а именно: как инсектицид для капусты, картофеля и Buxus sempervírens - растения семейства Самшитовых, и как моллюскоцид для всех съедобных и несъедобных культур".

В конечном итоге Комиссия решила не разрешать компании использовать кофеин в качестве основного пестицида, основываясь на научных рекомендациях, которые она запросила у Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

В решении говорится, что "кофеин вреден для человека, если его поглощать", и отмечается, что он оказывает пагубное воздействие на организм.

Более детальное перечисление EFSA выглядит так: кофеин оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, гидратацию и температуру тела у взрослых, а также на центральную нервную систему (сон, беспокойство, изменения поведения) у взрослых и детей, может вызвать неблагоприятный исход беременности, связанный с весом плода при рождении", - говорится в сообщении Комиссии.

"Кроме того, из-за отсутствия данных EFSA не смогла завершить оценку непищевых рисков для операторов, работников, посторонних лиц и местных жителей", - добавила она.

При этом будет преувеличением сказать, что ЕС признал кофе вредным для человека, поскольку речь идет о высоких дозах чистого кофеина, а не привычной чашке утреннего кофе.

В информационном бюллетене EFSA о кофеине говорится, что в средней чашке фильтрованного кофе содержится около 90 мг этого вещества, в эспрессо - 80 мг, а в черном чае - 50 мг, и что потребление 400 мг в течение дня не вызывает опасений по поводу здоровья взрослого человека.

В нём также упоминается, что разовые дозы кофеина до 200 мг из всех источников не должны вызывать особых проблем у среднестатистического здорового человека.

Только после пяти-шести чашек кофе кофеин может принести вред сну и психическому здоровью в краткосрочной перспективе, вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой в долгосрочной перспективе и замедлить рост плода, утверждает EFSA.

"Разовые дозы кофеина, которые, как считается, не вызывают опасений для взрослых, могут быть применены и к детям, поскольку скорость переработки кофеина детьми и подростками не ниже, чем у взрослых, а имеющиеся исследования по воздействию кофеина на тревожность и поведение детей и подростков подтверждают этот уровень", - говорится в сообщении ведомства.

Так что, несмотря на вводящие в заблуждение заголовки таблоидов, ЕС не запрещает кофеин. Одна-две утрениие чашки, а также послеобеденный чай и мате безопасны.

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