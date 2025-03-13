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Недоброжелатели Украины Собчак и Тимати зажигают в ушанках на любимом курорте Макрона 0

Lifenews
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Мы - русские, какой восторг!

Мы - русские, какой восторг!

В разгар агрессии РФ, официанты выносят триколор.

Ксения Собчак и Тимати показали в инстаграме кадры из Куршевеля в духе знаменитых "русских вечеринок". Судя по кадрам Тимати, он посетил вечеринку в зоне Courchevel 1850 — самой высокой части курорта, которая считается эксклюзивной и привлекает ВИП-туристов. В объектив попали столы, заставленные бутылками шампанского, сам рэпер был в шапке-ушанке, в какой-то момент гостям вынесли российский триколор.

В это же время в Куршевеле отдыхает и давняя подруга Тимати Ксения Собчак. 43-летняя ведущая показала в своём инстаграме* снимки, на которых позирует в сером трикотажном комбинезоне, шубе, меховой шапке и ботинках apres ski.

В Куршевель на отдых прилетела и Ксения Бородина со своим женихом. Бывшая коллега Собчак по шоу "Дом 2" празднует здесь 42-летие. Недавно ставшая мамой в пятый раз Даша Жукова предпочла французскому курорту Санкт-Мориц в Швейцарии. Здесь её заметили с мужем, 39-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Куршевель ещё в нулевые стал местом притяжения российских элит: здесь отдыхали олигархи и селебрити — от Ксении Собчак и Ренаты Литвиновой до Ольги Бузовой и Насти Ивлеевой. Во время пандемии и с началом СВО туристов из России стало меньше, но ненадолго: русская речь здесь слышна каждый сезон. В этом году на курорте всё стабильно по количеству российских туристов: только за последнее время здесь видели дочерей миллиардера Диану и Дану Манасир, Наталью Давыдову, Ольгу Карпуть и других.

В начале января в Куршевеле уже проходили вечеринки под российским флагом, которые сопровождались треком "Матушка-земля" и ранними хитами Тимати. Тогда же здесь вновь заметили бизнесмена Михаила Прохорова, который в нулевые устраивал на курорте тусовки с множеством моделей. Правда в этот раз, как говорят, вечеринки миллиардера прошли гораздо скромнее.

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