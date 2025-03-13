В Госдуме призвали не финансировать фильмы Сарика Андреасяна. Депутат Дмитрий Гусев обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением не спонсировать новые проекты режиссера из-за неуважения к культуре и матерщину.

Поводом стал недавний скандал, когда Сарик Андреасян оскорбил студентов во время встречи в киноколледже №40 в Москве. Режиссер сказал, что занимаясь авторским кино, студенты останутся нищими. И попытался пошатнуть авторитет Тарковского. В ответ студенты указали, что фильмы Сарика далеки от идеала. Это вывело из себя режиссера, громко крича, он покинул аудиторию. Студенты проводили его смехом и одобрительными возгласами.

«За последние 10 лет на проекты режиссера Сарика Андреасяна из бюджета выделено 590 миллионов рублей… (около 6 миллиорнов евро) Однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей», — написал в письме к министру Гусев.

В марте 2025 г. в ходе выступления перед студентами Московского киноколледжа № 40 господин Андреасян заявил о ненависти к авторскому кино, а также о том, что Тарковский - деградирующий кинематограф: «Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нахер». Позже руководство киноколледжа обратилось к студентам с просьбой не публиковать видеозаписи с выступлением Андреасяна, который по их словам принес извинения учащимся.

Кинокритик Антон Долин ранее специально посмотрел фильмы Андреасяна, чтобы разобрать принципы его работы. Так, все фильмы режиссёра он назвал сугубо вторичными: это либо авторизованные ремейки отечественных картин; либо неавторизованные — иностранных; либо фильмы, во всём неумело подражающие успешным картинам. Другими особенностями фильмов Андреасяна Долин назвал попытки снимать безгранично сентиментальные «добрые» фильмы, а также стереотипное изображение женщин как объектов на фоне волевых мужчин.

Между тем, и сам А.Тарковский тратил денег немало: так, «Сталкера» начали снимать на дорогую и диковинную для советских кинематографистов плёнку «Kodak». К августу 1977 года было отснято приличное количество материала. Во время проявки несколько километров плёнки оказалось испорчено. Утрата была очень серьёзная, однако до сих пор не знает, что тогда случилось. Во время расследования этого происшествия ходили слухи, что это дело рук самого Тарковского, который просто захотел всё переснять. На самом деле «Сталкер» был переснят трижды. Андрей Арсеньевич Тарковский остался очень недоволен результатом проделанной работы после случая с испорченной плёнкой. Было принято решение ещё раз отснять все ключевые сцены. Режиссёр очень скрупулёзно следил за работой и постоянно пытался всё сделать сам. На площадке царило нервное напряжение, которое спало лишь после того, как Тарковский решил, что всё готово.

Кстати, в результате всех заминок, утраты плёнки и постоянных переделок, финальная стоимость производства «Сталкера» составила более одного миллиона рублей. В наши дни эта сумма эквивалентна одному миллиарду рублей (10 000 000 евро).