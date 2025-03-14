Baltijas balss logotype

57-летний Киркоров держит планку: весит 86 кг при росте 193 см 0

Lifenews
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Филипп Бедросович доказал, что может обернуть время вспять.

Филипп Бедросович доказал, что может обернуть время вспять.

Артист признался в том, что чувствует себя великолепно.

Поп-король русской эстрады уже не в первый раз столкнулся с вопросами о резкой худобе. Поклонники начали подозревать, что с артистом что-то не так. Ведь он настолько сбросил вес, что некоторые привычные костюмы уже висят на певце.

Пошли разговоры, что Филипп мог подсесть на очень популярный среди звезд, особенно голливудских, медицинский препарат для диабетиков. Но все оказалось куда проще. Дело не в «волшебном» лекарстве, обострении какой-то болезни или же нервах. Просто Киркоров теперь строго следит за своим питанием и режимом.

«Занятия спортом никто не отменял. Я встаю в 7 утра, с 7 до 10 утра — дорожка, кардио. Я железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Я правильно питаюсь: белок, железо. Я сладкое исключил», — рассказал Киркоров.

Как результат, поп-король отечественной эстрады сбросил уже 30 килограммов и сейчас весит 86. Вот поэтому он теперь и ходит со впалыми щеками и висящими на нем как на вешалке брендовыми костюмами — так теперь Филиппа описывают в некоторых СМИ. Но сам Киркоров ни о чем не переживает. Артист признался в том, что чувствует себя великолепно и в нынешнем состоянии способен простоять в планке целых пять минут.

Что касается пластических операций, с которых и началось преображение Киркорова в 2024 году, то он решил остановиться. Теперь Филипп задумается разве что о наращивании мышечной массы. То же касается и татуировок. Сейчас на теле исполнителя почти не осталось свободного места. У него уже набиты солнце, паук, ночь, имена детей и надпись King of Pop чуть пониже пупка. Финальным тату оказалась голубка на шее у поп-короля.

«Голубь — это символ мира. Я вот буквально сегодня (сделал — прим. ред.), еще пленочка свежая. Конечно, больно, здесь место чувствительное. Я долго думал, шею как-то задействовать или нет. Уже мест больше нет», — объяснил певец.

На разговоры о якобы неутешительным виде Филипп не обращает внимания. Куда сильнее артиста волнуют дети, учащиеся за границей. Особенно Алла-Виктория, на которую постоянно жалуются из-за ее поведения.

0
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео