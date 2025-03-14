Поп-король русской эстрады уже не в первый раз столкнулся с вопросами о резкой худобе. Поклонники начали подозревать, что с артистом что-то не так. Ведь он настолько сбросил вес, что некоторые привычные костюмы уже висят на певце.

Пошли разговоры, что Филипп мог подсесть на очень популярный среди звезд, особенно голливудских, медицинский препарат для диабетиков. Но все оказалось куда проще. Дело не в «волшебном» лекарстве, обострении какой-то болезни или же нервах. Просто Киркоров теперь строго следит за своим питанием и режимом.

«Занятия спортом никто не отменял. Я встаю в 7 утра, с 7 до 10 утра — дорожка, кардио. Я железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Я правильно питаюсь: белок, железо. Я сладкое исключил», — рассказал Киркоров.

Как результат, поп-король отечественной эстрады сбросил уже 30 килограммов и сейчас весит 86. Вот поэтому он теперь и ходит со впалыми щеками и висящими на нем как на вешалке брендовыми костюмами — так теперь Филиппа описывают в некоторых СМИ. Но сам Киркоров ни о чем не переживает. Артист признался в том, что чувствует себя великолепно и в нынешнем состоянии способен простоять в планке целых пять минут.

Что касается пластических операций, с которых и началось преображение Киркорова в 2024 году, то он решил остановиться. Теперь Филипп задумается разве что о наращивании мышечной массы. То же касается и татуировок. Сейчас на теле исполнителя почти не осталось свободного места. У него уже набиты солнце, паук, ночь, имена детей и надпись King of Pop чуть пониже пупка. Финальным тату оказалась голубка на шее у поп-короля.

«Голубь — это символ мира. Я вот буквально сегодня (сделал — прим. ред.), еще пленочка свежая. Конечно, больно, здесь место чувствительное. Я долго думал, шею как-то задействовать или нет. Уже мест больше нет», — объяснил певец.

На разговоры о якобы неутешительным виде Филипп не обращает внимания. Куда сильнее артиста волнуют дети, учащиеся за границей. Особенно Алла-Виктория, на которую постоянно жалуются из-за ее поведения.