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Найден скрытый барьер при лечении анорексии и булимии 0

Lifenews
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Найден скрытый барьер при лечении анорексии и булимии
ФОТО: Global Look Press

Journal of Eating Disorders: люди предвзято относятся к пищевым расстройствам.

Люди с расстройствами пищевого поведения сталкиваются с более сильным социальным осуждением, чем страдающие депрессией, что затрудняет обращение за медицинской помощью. К такому выводу пришли исследователи Университета Южной Австралии. Их работа опубликована в Journal of Eating Disorders.

В исследовании приняли участие 235 человек, которым предложили оценить различные психологические состояния, включая депрессию, анорексию, булимию и переедание. Оказалось, что именно расстройства пищевого поведения воспринимаются наиболее негативно. Особенно сильное предвзятое отношение выявилось к перееданию — его участники опроса сочли «малозначительным» и менее серьезным, чем другие расстройства.

Несмотря на то, что около 9 процентов населения Земли страдают пищевыми расстройствами, многие считают эти заболевания следствием недостатка силы воли, а не медицинской проблемой. По словам авторов исследования, такое восприятие мешает людям вовремя обращаться за помощью и способствует дальнейшему ухудшению их состояния.

Особенно тревожит исследователей тот факт, что число пациентов с расстройствами пищевого поведения стремительно растет. Только в Австралии между 2018 и 2020 годами число обращений за медицинской помощью среди детей и подростков увеличилось на 62 процента.

Исследователи призывают изменить общественное восприятие этих заболеваний, усилить информирование и снизить стигматизацию, чтобы люди могли своевременно обращаться за лечением и получать необходимую поддержку.

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