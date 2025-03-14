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Осторожно! Названа опасность популярного среди детей напитка 0

Lifenews
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Осторожно! Названа опасность популярного среди детей напитка
ФОТО: Global Look Press

Archives of Disease in Childhood: популярные у детей и подростков "слаши" могут вызывать ухудшение самочувствия.

Детям младше восьми лет не стоит пить слаши с глицерином — этот ингредиент может вызывать резкое ухудшение самочувствия, включая потерю сознания, судороги и снижение уровня сахара в крови. К такому выводу пришли ученые, изучив 21 случай госпитализации детей в Великобритании и Ирландии. Результаты исследования опубликованы в Archives of Disease in Childhood.

Большинство пострадавших были в возрасте от двух до семи лет. Почти все почувствовали себя плохо уже в течение часа после употребления напитка. У некоторых зафиксировали сильное ухудшение состояния, включая необходимость срочного обследования мозга.

Глицерин добавляют в слаши, чтобы они не замерзали, но в больших количествах он может вызывать интоксикацию. Ранее этот компонент не использовался, так как напитки делали на основе сахара, который также предотвращал замерзание. Однако в последние годы производители начали заменять сахар глицерином, чтобы снизить его содержание и соответствовать новым пищевым стандартам.

Сейчас в Великобритании и Ирландии не рекомендуют давать слаши с глицерином детям младше четырех лет, однако ученые считают, что возрастное ограничение следует повысить до восьми лет. Они призывают родителей внимательнее относиться к выбору напитков для детей, а производителей — улучшить информирование о возможных рисках.

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