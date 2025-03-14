Полный отказ от соли грозит обезвоживанием и другими проблемами со здоровьем, предупредил гастроэнтеролог Саураб Сети. Его слова приводит издание Daily Mail.

Врач предостерег от полного исключения соли из рациона, поскольку это может спровоцировать слабость мышц, головокружение и обмороки. «Кроме того, недостаточное потребление соли может ухудшить пищеварение и тем самым навредить здоровью кишечника, а также ослабить здоровье печени из-за плохого усвоения важных питательных веществ», — рассказал он.

Также, по словам Сети, полный отказ от соли приведет к сильному обезвоживанию организма, вследствие чего значительно уменьшится объем циркулирующей крови. Это, в свою очередь, грозит резким понижением артериального давления.

В заключение гастроэнтеролог добавил, что, хотя многие люди беспокоятся о том, что потребляют слишком много соли, ее недостаток может быть гораздо опаснее. Нормой этой специи для большинства людей он назвал около одной чайной ложки в день.