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Дочь певицы Лолиты поборола аутизм в элитном европейском университете 0

Lifenews
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
В детстве мама не всегда была рядом с Евой.

В детстве мама не всегда была рядом с Евой.

Исполнительница хита «Пошлю его на…» долго скрывала наследницу от посторонних глаз.

26-летняя Ева выросла полной противоположностью своей звездной матери. Как выяснилось, девушка пошла в бабушку, которая также охотно потакает маленьким слабостям.

Исполнительница хита «Пошлю его на…» долго скрывала наследницу от посторонних глаз, но теперь охотно делится личными моментами. На сегодняшний день Ева учится на филологическом факультете Варшавского университета и делает серьезные успехи по части изучения языков: барышня свободно говорит на английском и французском.

Звездная мама регулярно наведывается к дочери, которая выросла умницей и красавицей благодаря заботе родных. Вокалистка не отрицает, что в свое время диагноз Евы стал для нее серьезным испытанием на прочность. Чтобы наследница смогла жить полной жизнью, Милявской пришлось пойти на серьезные жертвы и часто покидать ее ради заработком. Ведь если бы артистка всегда оставалась рядом с кровиночкой, то ей бы не удалось оплатить терапию.

«Иногда я считала себя плохой матерью. Я могу много дать ребенку, но, допустим, я не дала ей свое присутствие каждодневное. Но потом я понимала, что если бы я дала каждодневное присутствие, я не вылечила бы своего ребенка», — ранее делилась чувствами артистка.

В итоге воспитанием девушки занималась бабушка, которая стала для Евы примером для подражания. Неудивительно, что проведя столько времени с близким человеком, девушка в итоге переняла от нее не только полезные, но и вредные привычки. Как отметила Лолита в своей свежей публикации, ее дочь — не только заядлая любительница кофе, но и неисправимая сладкоежка. На одну чашечку бодрящего напитка Ева кладет три ложки сахара!

О том, что у Евы — синдром Аспергера (разновидность аутизма), артистка поведала миру несколько лет назад. Кроме того, поклонники с удивлением узнали, что ее отцом является вовсе не Александр Цекало, а некий таинственный мужчина, о котором Лолита не распространяется и сегодня.

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