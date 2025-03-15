Популярная певица Ани Лорак вновь вышла замуж. Избранником артистки стал испанец Исаак Виджраку, который сделал ей предложение руки и сердца в сентябре 2024 года, в день ее рождения.

С момента начала их отношений в 2023 году пара часто делилась совместными снимками и откровенными признаниями в любви. Исаак, обращаясь к Ани, поделился трогательными словами о настоящей любви. «Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться», — отметил он.

Предложение руки и сердца состоялось в романтической обстановке ресторана, когда Исаак встал на одно колено и сказал: «Некоторые подарки должны быть вечными. С днем рождения, любимая». Ани, не раздумывая, ответила «да», крепко обняв и поцеловав своего будущего супруга.

Сейчас стало известно, что Ани Лорак и Исаак Виджраку связали себя узами брака на великолепных Мальдивах. Но пара пока не спешит делиться деталями церемонии. В своем блоге Ани написала: «Спешим разделить с вами прекрасное событие нашей жизни! Спасибо моим дорогим друзьям».

Следует отметить, что до помолвки в Сети уже ходили слухи о тайной свадьбе артистки, когда в августе прошлого года она опровергла информацию о том, что стала супругой. Ани ранее делилась, что не мечтает о пышных торжествах и предпочла бы камерную атмосферу. Кроме того, она открыто говорила о желании вновь стать мамой и даже шутливо упоминала, что готова родить еще десять детей.