Baltijas balss logotype

Избранником 46-летней Ани Лорак стал испанец индийского происхождения 0

Lifenews
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Совет да любовь молодым.

Совет да любовь молодым.

Предложение руки и сердца состоялось в романтической обстановке.

Популярная певица Ани Лорак вновь вышла замуж. Избранником артистки стал испанец Исаак Виджраку, который сделал ей предложение руки и сердца в сентябре 2024 года, в день ее рождения.

С момента начала их отношений в 2023 году пара часто делилась совместными снимками и откровенными признаниями в любви. Исаак, обращаясь к Ани, поделился трогательными словами о настоящей любви. «Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться», — отметил он.

Предложение руки и сердца состоялось в романтической обстановке ресторана, когда Исаак встал на одно колено и сказал: «Некоторые подарки должны быть вечными. С днем рождения, любимая». Ани, не раздумывая, ответила «да», крепко обняв и поцеловав своего будущего супруга.

Сейчас стало известно, что Ани Лорак и Исаак Виджраку связали себя узами брака на великолепных Мальдивах. Но пара пока не спешит делиться деталями церемонии. В своем блоге Ани написала: «Спешим разделить с вами прекрасное событие нашей жизни! Спасибо моим дорогим друзьям».

Следует отметить, что до помолвки в Сети уже ходили слухи о тайной свадьбе артистки, когда в августе прошлого года она опровергла информацию о том, что стала супругой. Ани ранее делилась, что не мечтает о пышных торжествах и предпочла бы камерную атмосферу. Кроме того, она открыто говорила о желании вновь стать мамой и даже шутливо упоминала, что готова родить еще десять детей.

4
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео