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Пекари с Незалежной научили французов правильным круассанам 0

Lifenews
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Выпечка должна быть сытной!

Выпечка должна быть сытной!

Ресторатор-львовянин наполнил ингредиентами любимое блюдо Макрона.

Круассаны с начинкой - это то, чего объективно не хватает во Франции. Пока французы упрямятся (ленятся?), эту нишу занимают… украинцы.

В феврале украинская сеть «Львовские Круассаны» открыла свое первое кафе в Каннах. У бренда амбициозные планы: в 2025 году открыть еще две точки, в Ницце и Экс-ан-Провансе. В 2026 году - десять ресторанов в разных городах Франции, а в долгосрочной перспективе - до ста точек обслуживания.

Lviv Croissants — это украинская компания, которая за 9 лет выросла в общенациональную франчайзинговую сеть ресторанов быстрого питания с широким ассортиментом больших свежеиспеченных круассанов с различными начинками.

Основатель Lviv Croissants Андрей Галицкий воплотил в жизнь идею «круассана-бутерброда», наполнив большие воздушные круассаны пикантными ингредиентами: салями, яичным омлетом, сыром, свежими овощами и салатом. На данный момент у «Львовских круассанов» 194 ресторана по всему миру.

Очевидцы утверждают, что французы пока что с опаской и сдержанным любопытством поглядывают на заведение в Каннах. Его основная клиентура - украинские женщины (в Каннах проживает 35 000 украинских беженцев!) Но владельцы не отчаиваются и надеются со временем завоевать сердца французов. Ресторан работает с 8:00 до 22:00 без перерыва (редкость во Франции!), предлагая быстрый и вкусный вариант перекуса со свежими ингредиентами.

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