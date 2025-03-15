Израильско-американский психолог и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман, который умер 27 марта 2024 года, совершил ассистированное самоубийство. Об этом 15 марта сообщил автор газеты The Wall Street Journal Джейсон Цвейг.

По словам журналиста, 90-летний Канеман совершил ассистированное самоубийство в Швейцарии. Перед этим он провел несколько дней вместе со своей семьей в Париже. За день до смерти он отправил по электронной почте личные послания нескольким десяткам самых близких ему людей. Он написал:

Это прощальное письмо, которое я отправляю друзьям, чтобы сообщить, что я отправляюсь в Швейцарию, где 27 марта закончится моя жизнь.

Джейсон Цвейг рассказал, что узнал об этом письме от нескольких человек, знавших Канемана.

Даниэль Канеман — один из основоположников поведенческой экономики, направления, которое изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие людьми тех или иных экономических решений. Канеман в 2002 году получил Нобелевскую премию по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».