Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

WSJ: нобелевский лауреат Даниэль Канеман совершил ассистированное самоубийство 1 1178

Lifenews
Дата публикации: 15.03.2025
Meduza.io
Изображение к статье: WSJ: нобелевский лауреат Даниэль Канеман совершил ассистированное самоубийство

Израильско-американский психолог и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман, который умер 27 марта 2024 года, совершил ассистированное самоубийство. Об этом 15 марта сообщил автор газеты The Wall Street Journal Джейсон Цвейг.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах России (список). По этим ссылкам (1, 2) собраны контакты помогающих специалистов в других странах.

По словам журналиста, 90-летний Канеман совершил ассистированное самоубийство в Швейцарии. Перед этим он провел несколько дней вместе со своей семьей в Париже. За день до смерти он отправил по электронной почте личные послания нескольким десяткам самых близких ему людей. Он написал:

Это прощальное письмо, которое я отправляю друзьям, чтобы сообщить, что я отправляюсь в Швейцарию, где 27 марта закончится моя жизнь.

Джейсон Цвейг рассказал, что узнал об этом письме от нескольких человек, знавших Канемана.

Даниэль Канеман — один из основоположников поведенческой экономики, направления, которое изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие людьми тех или иных экономических решений. Канеман в 2002 году получил Нобелевскую премию по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео