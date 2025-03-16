Вслед за новостями о рабочих проблемах Юлии Высоцкой СМИ стали писать о новых трудностях, с которыми столкнулась семья Кончаловского. Насколько все серьезно?

Судить об этом пока рано. Сам Андрей Сергеевич на связь не выходит и ситуацию про их с женой печальные новости никак не комментирует. А между тем источник публикует внезапные цифры, касающиеся продюсерского центра звезды (сам режиссер владеет в нем 55%, а его жена Юлия Высоцкая — 35%):

«Последние четыре года продакшн 87-летнего режиссера принес минус 81,5 миллионов рублей (более 8 миллионов евро). Вместо договоров на съемки документалок и художественных фильмов, ведение ресторанного бизнеса и прочее компания приносит сплошной минус. Так, в прошлом году продакшн ушел в - 20 миллионов рублей. Помимо убыточной компании, у Кончаловского есть еще пять организаций в разных сферах, в том числе ресторанный бизнес и торговля лекарствами. Четыре из них приносят доход», — передает источник.

Впрочем, глядя на жизнь Кончаловского, трудно представить, что у него есть какие-то неполадки с бизнесом. Совсем недавно режиссер отдыхал в компании супруги в Италии. Вполне возможно, что сам Андрей Сергеевич не придает минусовым показателям своего дела большое значение.

Ранее, напомним, появилось сообщение о проблемах с проектом Юлии Высоцкой. Утверждалось, будто бы телеведущая и актриса якобы решила закрыть свое дело «Едим дома!» на фоне убытков. Много кто предположил, что на звезду так повлияли многочисленные насмешки в Сети — ведь в 2024 году артистку действительно поднимали на смех из-за ряда ее блюд. Однако почти сразу команда Юлии опровергла это сообщение:

«Хотим подчеркнуть, что Высоцкая продолжает ведение бизнеса в России: сеть кулинарных студий активно развивается — на данный момент открыто 5 студий в Москве, в этом году планируется запуск студии в Санкт-Петербурге, а также еще двух студий в Москве. Всеми любимая программа «Едим Дома!» уже 22 года успешно выходит на канале НТВ и продолжает радовать зрителей каждую субботу в 9.20».