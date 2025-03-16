Для модного дома Versace заканчивается одна эпоха и начинается другая. В должности креативного директора бренда Донателла Версаче проработала 28 лет. В 2022 году в индустрии моды началась эпоха переворотов, и не закончилась она до сих пор. За это время Алессандро Микеле успел уйти из Gucci в Valentino, Эди Слиман покинул Celine, Ann Demeulemeester попрощались с Людовиком де Сен-Серненом, а Chloé — с Габриэлой Херст. Теперь ветер перемен обрушился и на итальянский модный дом Versace — о своей отставке с должности креативного директора марки объявила Донателла Версаче. Свою первую коллекцию она выпустила всего через три месяца после смерти родного брата Джанни в июле 1997 года, однако все эти годы работала по контракту, и вот его срок подошел к концу.

Донателла Версаче останется амбассадором модного дома, а креативным директором станет Дарио Витале, который в декабре 2024 ушел с поста дизайн-директора Miu Miu. Поговаривают, в ближайшее время будет объявлено о покупке Versace компанией Prada Group, поскольку марка хоть и остается культовой, но в последнее время терпит убытки и эту ситуацию нужно исправлять. Для того, чтобы повысить продажи вещей Versace, придется выстроить новую стратегию, однако теперь это будет забота уже не Донателлы, а других людей. Она же продолжит блистать в свете, ведь это у нее всегда получалось не хуже, чем создавать культовые платья.

Донателла родилась в 1955 году в итальянском городке Реджо-ди-Калабрии и стала четвертым, самым младшим ребенком в семье. Самое большое влияние на ее будущее оказала мать: она обожала шить и владела собственным (совсем крошечным) ателье. После окончания школы Донателла вместе со своим братом Джанни отправилась во Флоренцию — изучать дизайн в одну из лучших местных школ. Именно Джанни и основал бренд Versace, но к его возвеличиванию в итоге приложил руку практически каждый член этой большой семьи.

Сама Донателла в те времена занималась не созданием одежды, а пиаром компании, однако в 1997 году ей пришлось взять на себя новые обязанности. Это случилось из-за трагической гибели Джанни. Он был застрелен неподалеку от собственной мастерской и с его смертью оказалось связано немало скандалов. В одно время обсуждались версии, что к убийству были причастны Донателла и ее другой брат Санто и даже итальянская мафия, но ни одно из этих предположений не подтвердилось.

Смерть Джанни Версаче ознаменовала темные времена не только для семьи, но и для модного дома. Первую коллекцию Донателлы публика и критики восприняли сдержано, а последующие несколько вообще разнесли в пух и прах. Несмотря на это дизайнер продолжала трудиться и все-таки смогла нащупать тот вектор развития, который был бы интересен аудитории марки.

Ренессансным для Versace стал 2000 год, когда в тропическом зеленом платье бренда на церемонии «Грэмми» появилась Дженнифер Лопес и произвела настоящий фурор. Уже потом в бархатном черном платье на церемонии «Оскар» 2012 блистала Анджелина Джоли и в платье-кольчуге Versace на балу Met Gala 2018 приковывала взгляды Зендая, однако и сама по себе Донателла Версаче всегда была не менее культовой, чем созданные ею образы. Дизайнер, светская львица и лучшая подруга многих звезд навсегда останется символом одной эпохи, а теперь просто откроет новую.