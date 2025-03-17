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Социализация через реабилитацию. Михаэлю нужна поддержка! 0

Lifenews
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Социализация через реабилитацию. Михаэлю нужна поддержка!

Михаэль родом из Украины. Ему скоро исполниться 7 лет. Михаэль добрый и ласковый малыш, но он страдает тяжелым заболеванием. У него редкая форма детского аутизма, сопровождаемая умственной отсталостью и задержкой речевого развития.

Михаэль Кириченко

А начиналось все хорошо. У любящих родителей родился мальчик-крепыш. Без осложнений. Развивался нормально, играл со сверстниками. Начал произносить отдельные слова.

Но когда Михаэлю исполнилось 1,5 года его словно подменили. Он перестал контактировать с окружающим миром, потерял интерес к играм со сверстниками. Перестал говорить и перестал развиваться. Стал раздражительным и злился без повода. Мама забила тревогу. Она с Михаэлем обошла практически всех врачей, но ответ был один: «Не переживайте. Это временно. Скоро все пройдет, и ребенок догонит сверстников в развитии».

Но время шло, а Михаэлю становилось все хуже. Он совершенно замкнулся в себе. Перестал общаться с окружающими, даже с родителями. Мама водила ребенка на всевозможные реабилитации, но ничего не помогало.

И только в пять лет Михаэлю поставили диагноз-детский аутизм с задержкой речевого и умственного развития. И мама Михаэля начала искать реабилитационный центр, где ее ребенку смогут помочь.

По отзывам других родителей особенных детей, она решила попробовать проконсультировать сына в детском реабилитационном центре «Святая София».

На приеме у невролога центра маме пообещали помочь скорректировать поведения Михаэля. Этот центр (https://bernucentr.lv/) специализируется на реабилитации таких деток. Специалисты центра совмещают командную работу с самыми современными методиками коррекции поведения, что приводи к очень хорошим результатам. Невролог назначил Михаэлю курс реабилитации, который включает нейродинамическую гимнастику, биоакустическую коррекцию головного мозга, микрополяризацию, занятие в сенсорной комнате, занятие с логопедом и АВВА терапевтом. Такая комплексная реабилитация помогает особенным детям интегрироваться в общество.

В наших силах помочь Михаэлю пройти этот курс реабилитации. Стоимость курса составляет 1900 евро. Наш фонд и родители Михаэля обращаются ко всем неравнодушным людям, с просьбой помочь собрать деньги на реабилитацию Михаэля. Жертвовать просто и быстро можно на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой «Для Михаэля Кириченко». Или позвонить по номеру 90006684 (стоимость звонка 1 евро 42 цента).

Спешите делать добрые дела и берегите своих детей!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

LV-2016, Латвия, гор. Юрмала. Ул. Путну 2-170

Рег. № 50008173931

web: www.deti-help.com

AO Citadele banka

Konts: LV76PARX0017233430002

SWIFT: PARXLV22

BluOr Bank AS

Konts: LV86CBBR1129056300010

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