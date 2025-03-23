Краснодарц Матвей Сафонов (36) женился на своей девушке Марине Кондратюк (теперь она уже стала Сафоновой).

По данным Sport Baza, пара расписалась несколько недель назад в консульстве России в Париже. Свадьба проходила в узком кругу — по предварительной информации, собрать гостей они планируют в Краснодаре после того, как Матвей сможет прилететь в Россию.

Во многом из-за отношений с Кондратюк Сафонов не может вернуться в Россию. Пара познакомилась, когда Матвей играл в «Краснодаре», а Марина работала стюардессой и часто летала с командой. В итоге у пары начались отношения, и Сафонов развёлся со своей бывшей женой Анастасией. После развода у Матвея и Анастасии начались споры по алиментам, и из-за долга по ним в 65 миллионов рублей (650 000 евро) Сафонов теперь не может приехать в Россию.

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о том, что снялся в фильме, повествующем о его жизни в Париже и карьерных изменениях за последний год.

"У меня выдались тяжёлые 3 дня. Как вы уже поняли, в течение последних нескольких дней снимался фильм, а точнее серия о моей парижской жизни и изменениях в карьере за последний год. Много говорили и гуляли. Надеюсь, смог рассказать достаточно интересного. Как я понял, выходит всё через 1,5-2 месяца. А анонс будет, как только станет понятна дата выхода эпизода обо мне.

Очень устал за эти дни: по утрам были индивидуальные тренировки, а после – различные поездки, посещения интересных мест, изучение языков и остальные дела. Уже набросал парочку постов на ближайшие дни, так что контенту быть, – написал Сафонов в своём телеграм-канале".