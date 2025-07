«Поток» покажут 200 тысячам зрителей на главной площади Мехико

Оскароносный мультфильм «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса будет показан бесплатно на одной из самых знаковых площадей мира — Zócalo в Мехико, вмещающей до 200 000 человек. Об этом сам автор сообщил в соцсети X.

Показ пройдет 30 апреля, в День защиты детей — и станет центральным событием праздника, по информации Министерства культуры Мехико. Такой масштабный уличный просмотр — редкость даже для мировых кинолент, а уж тем более для независимого мультфильма, созданного в бесплатной программе Blender.

История, покорившая мир (и приюты)

Мультфильм рассказывает о одиноком черном коте, который пытается выжить во время масштабного потопа. Спасаясь, он присоединяется к другим животным на лодке, и эта вынужденная близость заставляет всех учиться доверию, солидарности и принятию различий.

Картина не только получила премию «Оскар» в 2025 году как лучший анимационный фильм, но и вызвала трогательные последствия в реальной жизни. После успеха в Бразилии приюты сообщили о росте числа усыновлений черных котов, а многие новые хозяева начали называть своих питомцев Флоу, в честь английского названия мультфильма (Flow).

От Blender до Канн

Проект создавался на протяжении четырёх с половиной лет. Зилбалодис с небольшой командой художников работал в Blender — бесплатной программе для 3D-анимации, доказав, что важна не технология, а талант и история. Завершили они работу буквально за несколько дней до отправки ленты на фестиваль в Канны, где мультфильм и был впервые представлен широкой публике.

