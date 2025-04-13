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«Поток» покажут 200 тысячам зрителей на главной площади Мехико 1 493

Lifenews
Дата публикации: 13.04.2025
BB.LV
«Поток» покажут 200 тысячам зрителей на главной площади Мехико

Оскароносный мультфильм «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса будет показан бесплатно на одной из самых знаковых площадей мира — Zócalo в Мехико, вмещающей до 200 000 человек. Об этом сам автор сообщил в соцсети X.

Оскароносный мультфильм «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса будет показан бесплатно на одной из самых знаковых площадей мира — Zócalo в Мехико, вмещающей до 200 000 человек. Об этом сам автор сообщил в соцсети X.

Показ пройдет 30 апреля, в День защиты детей — и станет центральным событием праздника, по информации Министерства культуры Мехико. Такой масштабный уличный просмотр — редкость даже для мировых кинолент, а уж тем более для независимого мультфильма, созданного в бесплатной программе Blender.

История, покорившая мир (и приюты)

Мультфильм рассказывает о одиноком черном коте, который пытается выжить во время масштабного потопа. Спасаясь, он присоединяется к другим животным на лодке, и эта вынужденная близость заставляет всех учиться доверию, солидарности и принятию различий.

Картина не только получила премию «Оскар» в 2025 году как лучший анимационный фильм, но и вызвала трогательные последствия в реальной жизни. После успеха в Бразилии приюты сообщили о росте числа усыновлений черных котов, а многие новые хозяева начали называть своих питомцев Флоу, в честь английского названия мультфильма (Flow).

От Blender до Канн

Проект создавался на протяжении четырёх с половиной лет. Зилбалодис с небольшой командой художников работал в Blender — бесплатной программе для 3D-анимации, доказав, что важна не технология, а талант и история. Завершили они работу буквально за несколько дней до отправки ленты на фестиваль в Канны, где мультфильм и был впервые представлен широкой публике.

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(1)
  • JB
    Janis Berzin
    13-го апреля

    "вмещающей до 200 000 человек" это не значит, что 200 тысяч будут его смотреть. Просто уже достали со своим мультиком. Через пару лет никто не вспомнит этот навязываемый всем шедевр.

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