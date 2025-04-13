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Превратились в камень: ЦРУ рассекретило документы об атаке инопланетян на солдат СССР 1 2170

Lifenews
Дата публикации: 13.04.2025
BB.LV
Превратились в камень: ЦРУ рассекретило документы об атаке инопланетян на солдат СССР

Советские солдаты погибли после встречи с инопланетным НЛО. Об этом говорится в рассекреченном документе, опубликованном на сайте ЦРУ, передает Fox News.

В документе говорится, что советские солдаты якобы сбили НЛО, пролетавший над военной базой. 

Сообщается, что инопланетяне-гуманоиды выбрались из обломков, слились в один объект и вспыхнули ярким светом, превратив всех 23 советских солдат, кроме двоих, в камень. 

"Если досье КГБ соответствует действительности, то это крайне угрожающий случай. У инопланетян такое оружие и технологии, которые превосходят все наши предположения. Они могут постоять за себя, если на них нападут", - цитируется в отчете  неназванный представитель ЦРУ. 

По оценкам Canadian Weekly World News, предполагаемый инцидент произошел между 1989 и 1990 годами и был впервые опубликован в 1993 году. 

Согласно документу, полученная американской разведкой информация содержала сообщения о "низколетящем космическом корабле в форме тарелки" над советским подразделением, участвовавшим в учениях. 

Чиновники написали, что "по неизвестным причинам" солдаты запустили ракету класса "земля-воздух" по неизвестному самолету, в результате чего он потерпел крушение недалеко от военной базы. 

В отчете описывается, как "пять невысоких гуманоидов с "большими головами и большими черными глазами" появились из потерпевшего крушение космического корабля и слились воедино, создав один "единый объект", издавая при этом громкий жужжащий звук. 

Сообщается, что затем сферический объект вспыхнул ослепительно ярким светом. Двое мужчин, как сообщается, выжили в этой стычке, поскольку они стояли в тени и не были полностью подвержены воздействию вспышки света.

Отметим, что до сих пор никто об этом случае не сообщал даже на уровне слухов. Источник информации об ударе по инопланетному кораблю и ответной атаке гуманоидов из рассекреченных документов ЦРУ также не понятен.

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#цру #инопланетяне
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Оставить комментарий

(1)
  • AE
    Al Ekses
    13-го апреля

    Похоже правду говорят, что Америка идёт нашей дорогой, но с опозданием в 35 лет. Мы этой чепухой в 90-е переболели, а у них только начинается. Ждём местного Кашпировского и Чумака, а газета М-ский треугольник у них, похоже, уже есть.

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