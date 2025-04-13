Превратились в камень: ЦРУ рассекретило документы об атаке инопланетян на солдат СССР

Советские солдаты погибли после встречи с инопланетным НЛО. Об этом говорится в рассекреченном документе, опубликованном на сайте ЦРУ, передает Fox News.

В документе говорится, что советские солдаты якобы сбили НЛО, пролетавший над военной базой.

Сообщается, что инопланетяне-гуманоиды выбрались из обломков, слились в один объект и вспыхнули ярким светом, превратив всех 23 советских солдат, кроме двоих, в камень.

"Если досье КГБ соответствует действительности, то это крайне угрожающий случай. У инопланетян такое оружие и технологии, которые превосходят все наши предположения. Они могут постоять за себя, если на них нападут", - цитируется в отчете неназванный представитель ЦРУ.

По оценкам Canadian Weekly World News, предполагаемый инцидент произошел между 1989 и 1990 годами и был впервые опубликован в 1993 году.

Согласно документу, полученная американской разведкой информация содержала сообщения о "низколетящем космическом корабле в форме тарелки" над советским подразделением, участвовавшим в учениях.

Чиновники написали, что "по неизвестным причинам" солдаты запустили ракету класса "земля-воздух" по неизвестному самолету, в результате чего он потерпел крушение недалеко от военной базы.

В отчете описывается, как "пять невысоких гуманоидов с "большими головами и большими черными глазами" появились из потерпевшего крушение космического корабля и слились воедино, создав один "единый объект", издавая при этом громкий жужжащий звук.

Сообщается, что затем сферический объект вспыхнул ослепительно ярким светом. Двое мужчин, как сообщается, выжили в этой стычке, поскольку они стояли в тени и не были полностью подвержены воздействию вспышки света.

Отметим, что до сих пор никто об этом случае не сообщал даже на уровне слухов. Источник информации об ударе по инопланетному кораблю и ответной атаке гуманоидов из рассекреченных документов ЦРУ также не понятен.