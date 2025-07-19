Baltijas balss logotype

Это шок - посмотрите на лысую артистку Муцениеце 1 1310

Lifenews
Дата публикации: 19.07.2025
BB.LV
Неужели так все плохо, Агатушка.

Неужели так все плохо, Агатушка.

Скорее всего, это часть ее эпатажного имиджа.

Агата Муцениеце заявила, что ее бьюти эксперимент пошел не по плану. Она вышла на связь совсем без волос.

Счастливая невеста Агата Муцениеце активно готовится к свадьбе с Петром Дрангой. Пока все карты актриса не раскрывает, но изредка делится с поклонниками деталями процесса. Звезда «Закрытой школы» неожиданно опубликовала в личном блоге кадры, для которых позировала совершенно лысой. Она заявила, что все пошло не так во время бьюти эксперимента и теперь ей придется щеголять в белоснежном платье без волос.

«Хотела сделать химическую завивку перед свадьбой. Короче, мне сожгли», — заявила Агата.

К счастью, поклонники Муцениеце могут выдохнуть. Несмотря на дела семейные и беременность, Агата продолжает активно работать и ради нового проекта примерять непривычные образы. Лысина — часть имиджа героини актрисы. Скорее всего роскошная шевелюра Агаты прячется под силиконовой накладкой. Впрочем, даже если бы блестящая макушка была настоящей, публика явно бы не расстроилась.

«Солдат Джейн или Деми Мур! Гримеру сериала — браво», «А мне она в таком образе очень напомнила Татьяну Васильеву. Обе очень харизматичные артистки», «Ювелирная работа. Я бы никогда не подумала, что это не настоящая лысина», «Агата такая яркая, живая и красивая, что ей хорошо в любом амплуа», «Ну все, теперь фату на гвоздик прибивать», «Красоту ничем не испортишь», «Мужчинам нравится, когда в женщине есть загадка, так что все огонь», — пишут пользователи Сети.

Уже скоро в жизни артистки начнется новый период. Она выйдет замуж, родит третьего ребенка и, возможно, получит право воспитывать сына Тимофея от Павла Прилучного. В конце июля суд вынесет окончательный вердикт относительно того, с кем будет жить мальчик. Пока Агата сосредоточена на работе, поскольку выходить на контакт с ней Тимофей отказывается. Актриса не раз признавалась, что отношения с сыном — ее большая боль. Рабочие дела и поддержка Петра Дранги помогают Агате отвлечься, но от этого ситуация менее раскаленной не становится.

kolco-za-6-millionov-bystraya-svadba-i-jizn-v-raznyh-kvartirah-blizkoe-okrujenie-o-lichnoy-jizni-petra-drangi-i-agaty-muceniece.jpg

Читайте нас также:
#агата муцениеце
5
0
2
0
3
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го июля

    Во первых, она уже старая и таких тысячи. Почему именно о ней нужно нам постоянно напоминать?

    9
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как 90 лет назад Гитлер эфиопам помогал
Мотопехота Абиссинии. Иконка видео
Каллас обвинила Россию в провокациях
Каллас обвинила Россию в провокациях
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Названа основная причина снижения полового влечения
Названа основная причина снижения полового влечения
Фото: @anilorak
Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера 363
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе 4 5640
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника 333
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту 409

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 0
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 17
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 26
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 34
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 38
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 47
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 0
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 17
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео