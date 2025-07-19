Агата Муцениеце заявила, что ее бьюти эксперимент пошел не по плану. Она вышла на связь совсем без волос.

Счастливая невеста Агата Муцениеце активно готовится к свадьбе с Петром Дрангой. Пока все карты актриса не раскрывает, но изредка делится с поклонниками деталями процесса. Звезда «Закрытой школы» неожиданно опубликовала в личном блоге кадры, для которых позировала совершенно лысой. Она заявила, что все пошло не так во время бьюти эксперимента и теперь ей придется щеголять в белоснежном платье без волос.

«Хотела сделать химическую завивку перед свадьбой. Короче, мне сожгли», — заявила Агата.

К счастью, поклонники Муцениеце могут выдохнуть. Несмотря на дела семейные и беременность, Агата продолжает активно работать и ради нового проекта примерять непривычные образы. Лысина — часть имиджа героини актрисы. Скорее всего роскошная шевелюра Агаты прячется под силиконовой накладкой. Впрочем, даже если бы блестящая макушка была настоящей, публика явно бы не расстроилась.

«Солдат Джейн или Деми Мур! Гримеру сериала — браво», «А мне она в таком образе очень напомнила Татьяну Васильеву. Обе очень харизматичные артистки», «Ювелирная работа. Я бы никогда не подумала, что это не настоящая лысина», «Агата такая яркая, живая и красивая, что ей хорошо в любом амплуа», «Ну все, теперь фату на гвоздик прибивать», «Красоту ничем не испортишь», «Мужчинам нравится, когда в женщине есть загадка, так что все огонь», — пишут пользователи Сети.

Уже скоро в жизни артистки начнется новый период. Она выйдет замуж, родит третьего ребенка и, возможно, получит право воспитывать сына Тимофея от Павла Прилучного. В конце июля суд вынесет окончательный вердикт относительно того, с кем будет жить мальчик. Пока Агата сосредоточена на работе, поскольку выходить на контакт с ней Тимофей отказывается. Актриса не раз признавалась, что отношения с сыном — ее большая боль. Рабочие дела и поддержка Петра Дранги помогают Агате отвлечься, но от этого ситуация менее раскаленной не становится.