Подумать только: даже 45-летние жители Латгалии еще застали то время, когда без проблем можно было сгонять на велике в сельпо в Витебской области или на Псковщине, чтобы прикупить нечто интересненькое, чего у нас в Латвии недоставало.

Однако сейчас в дефиците – обычные добрососедские отношения, и на соседские государства Латвия смотрит через прорезь прицела. Только что утвержденный бюджет 2026 года выделяет на нужды обороны и безопасности каждый 8-й евро налогоплательщиков ЛР. А Кабмин Эвики Силини отчитался, что у нас делается на границах.

ЕС против соседей

Протяженность латвийско-белорусской границы 173 км – и по всей длине этого маршрута установлено 144,46 км металлического забора с колючей проволокой, проложены 119,8 км патрульных троп и 27,19 км деревянных мостков, установлены 1,75 км бетонных понтонов, 6 башен связи. На 2026 год оставили еще 16,7 км патрульной тропы и 4,29 км инфраструктуры вокруг пограничного озера Ричу.

С одной стороны, вопрос о закапывании Даугавы пока не стоит, хотя подымается в шуточном порядке в социальных сетях, которые и так лихорадит всячески от известия про разбор рельсов Латвия-Россия. (Судя по всему я очень правильно сделал, что прикупил несколько пакетов казахстанской гречки по евразийской цене 1 евро за 0,8 кг, ибо, если логистика станет исключительно автомобильной, даже не хочется думать, сколько придется переплачивать).

С другой стороны, похоже, что слухи про ликвидацию стальных магистралей "русской" колеи в 1520 мм, выходящей за пределы Латвии в страны Союзного Государства (РФ и РБ), более других практикуют пользователи фейсбука именно из соседних, братских, стран Евросоюза. Ибо, кому же, как не им, потом достанется транзит. Скажем, нужно доставить груз Азербайджану в Скандинавию – раньше вез через Россию и Латвию, а теперь, получится, через Украину и Польшу? Так или иначе, со страной, которая всерьез рассуждает про распиливание железной дороги, в здравом уме заключать долгосрочные контракты вряд ли станут.

Новые тренды

Теперь в Латвии иная модель экономики: по законодательству треть контрактов на нужды Национальных вооруженных сил положено получать местному производителю. Так что в скором будущем у нас появится правильный, национально ориентированный военно-промышленный комплекс. Уже, к примеру, границу с Беларусью строит частный бизнес – SIA Citrus Solutions и SIA VIA. Эти выгодополучатели установят решеточки даже на трубы, по которым будет отходить болотная жижа в паводки.

В Брюсселе стратеги ЕС и НАТО, рисуя неприступные рубежи Латвии, судя по всему, ориентировались на присущую Западной Европе метеорологию. Где в основном сухо и жарко. Однако в наших краях, как указало МВД ЛР в отчетном докладе, за 2025 год выпало осадков на 20-22% выше нормы, и инфраструктура банально затонула! "Эти условия существенно усилили нестабильность грунта и способствовали оползню склона. На оползни также повлияли работы по корчеванию и высокий уровень грунтовых вод – техника неоднократно погружалась и не могла безопасно передвигаться. Обнаружение источников грунтовых вод на данном участке не могло быть идентифицировано ни во время первоначального геотехнического исследования, ни на этапе проектирования, в связи с чем эту ситуацию надо обоснованно классифицировать как непредсказуемую и объективно неизбежную". Ну, надо, значит, надо –доплатили еще 149 696 евро с PVN.

Это же "мелочи" по сравнению с 51 миллионом только за первую очередь границы с Беларусью.

Спору нет, на тех местах, которые не погрузились в топи, все выглядит импозантно: там может перемещаться пограничная техника массой до 3,5 тонн. Оборудованы слипы для схода плавсредств робежсаргов. Но про все это можно рассказывать только с картинок, ибо невооруженный гражданин Латвии в те латгальские края никогда в жизни не попадет, разве что он будет строитель тех самых SIA. А так, это закрытая погранзона, и дорожки эти отнюдь не общего пользования.

Но как думаете – здорово бы смотрелся деревянный настил в 20 км вдоль юрмальского пляжа? Да и красивые понтоны не помешали бы нашему городу-курорту, а то ближайший только в Паланге...

Курьянка, Кукова, Рика, Кира, Вада, Ворожа

Под такими милыми балтославянскими именами фигурируют в отчете ведомства Рихардса Козловскиса («Новое Единство») водные рубежи Латвии с Россией, где также пролегли линии преград для потенциального противника. Тут границу строит SIA IGATE, которому удалось до сегодня установить всего лишь треть от спроектированного забора – неполных 100 км. Еще проложили 60 км дорожек, засыпанных мульчей.

Хотя вот некоторые выезжающие до сих пор из ЛР бесстрашные путешественники, рассказывают потом, что со стороны Пскова в нашу сторону глядит многорядный автобан, явно превосходящий по масштабам все население 60-го региона РФ (и по автономерам, и по общему уровню экономической активности).

Наши же подрядчики попросили продлить им сроки выполнения работ на 21 неделю ибо... был дождь. Да такой, что часть важного стратегического ограждения с РФ оказалась... в образовавшемся озере. Теперь строители намерены сделать эти заборы плавучими, на понтонах.

В сущности, все эти предосторожности должны были бы намертво отбить желание ездить через границу даже в гости, даже самым легальным образом. Но пока все еще есть такие, кто ездит в РФ. И есть про них истории: побывала вот одна барышня из Резекне на семинаре в сопредельном государстве – и была арестована. Теперь ведется расследование.