Поклонники давно подозревают, что Джастин Бибер зависим от веществ. Теперь же певец намекнул на проблемы в браке. На днях 31-летний Джастин Бибер выпустил альбом-сюрприз Swag, который один из музыкальных критиков назвал «грязным криком о помощи». Тексты большинства песен пластинки отражают психические и эмоциональные проблемы певца. Например, в треке Walking Away Бибер намекает на нелады в браке с Хейли:

Ты была моим бриллиантом… Я говорил тебе, что изменюсь, это просто человеческая природа, это муки роста.

Между тем, недавно Бибер подписал фото в соцсети певицы и актрисы Арианы Гринблатт («Иллюзия обмана 3», «Барби»): «Я люблю тебя». Похоже, Джастин никак не может забыть свою первую любовь - девушка очень похожа на Селену Гомес.

О проблемах в семейной жизни певца пресса писала не раз. К тому же Ариане всего 17 лет, и подкатывать женатику к несовершеннолетней вдвойне неправильно. Неудивительно, что в последнее время Бибер чудит не по-детски, а его жена Хейли или тусуется с подругами без него, или сидит одна дома с ребенком.

Поступок 31-летнего Джастина Бибера даже фанаты певца назвали «неподобающим».