В 31 год Джастин Бибер окончательно запутался в женщинах 1 650

Lifenews
Дата публикации: 19.07.2025
Своими татуировками артист напоминает зрелого, матерого преступника.

"Я говорил тебе, что изменюсь, это просто человеческая природа, это муки роста".

Поклонники давно подозревают, что Джастин Бибер зависим от веществ. Теперь же певец намекнул на проблемы в браке. На днях 31-летний Джастин Бибер выпустил альбом-сюрприз Swag, который один из музыкальных критиков назвал «грязным криком о помощи». Тексты большинства песен пластинки отражают психические и эмоциональные проблемы певца. Например, в треке Walking Away Бибер намекает на нелады в браке с Хейли:

  • Ты была моим бриллиантом… Я говорил тебе, что изменюсь, это просто человеческая природа, это муки роста.

Между тем, недавно Бибер подписал фото в соцсети певицы и актрисы Арианы Гринблатт («Иллюзия обмана 3», «Барби»): «Я люблю тебя». Похоже, Джастин никак не может забыть свою первую любовь - девушка очень похожа на Селену Гомес.

О проблемах в семейной жизни певца пресса писала не раз. К тому же Ариане всего 17 лет, и подкатывать женатику к несовершеннолетней вдвойне неправильно. Неудивительно, что в последнее время Бибер чудит не по-детски, а его жена Хейли или тусуется с подругами без него, или сидит одна дома с ребенком.

Поступок 31-летнего Джастина Бибера даже фанаты певца назвали «неподобающим».

  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го июля

    Да и насрать, нам то что до него?

