Киркоров вспомнил о Юрмале и исполнил песню Пугачевой на «Новой волне»

Народный артист России Филипп Киркоров исполнил песню певицы Аллы Пугачевой за кулисами конкурса «Новая волна» в Казани.

У Филиппа Бедросовича спросили, может ли он напеть песню, которая навевает ему приятные воспоминания. На это артист начал петь песню Пугачевой «Миллион алых роз».

«Замечательное выступление Аллы Пугачевой в Юрмале, когда весь зал "Новой волны" пел вместе с ней. Такое теплое воспоминание о тех замечательных временах, когда все было немножко по-другому. Но сейчас не хуже», — заявил Киркоров.