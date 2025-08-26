На большой эстраде Межапарка состоялся, пожалуй, главный концерт года (а может, и последних трех лет). Впрочем, как и три года назад, сейчас здесь выступали лидеры латвийской эстрады — легендарная группа Prāta Vētra (Brainstorm).

Музыкальный праздник превратился в акцию единения латвийского народа, причем, как было слышно со всех сторон, по–настоящему многонационального.

Если гора не идет к Магомету

Времена сейчас, как известно, сложные. Латвийский коллектив во главе с Ренаром Кауперсом, знаменитый далеко за пределами родной Латвии, после февраля 2022 года в ту же Россию и Беларусь не ездит (хотя не раз бывали там в прежние годы). Но раз так, то вот вам пример — среди огромной людской массы были замечены фанаты из Беларуси, которые приехали из Минска и стояли в первом ряду фанзоны, прямо у мощной сцены, которая олицетворяла собой монументальную модернистскую постройку высотой с семиэтажный дом. "Это было потрясающе! Спасибо, волшебные!" — говорят они.

Кстати, о сцене. Ее ширина составила 44 метра, высота — 19 метров, а глубина — 32 метра. А внизу постройки, под сценой, — техническая обслуга концерта.

А вот другие отзывы после мощного выступления. "Если кто–то и может объединить людей, так это вы. Очень душевно и красиво". "Объединяйте народ, чтобы царили мир и счастье. Пусть не будет ссор. Пусть люди начнут уважать и любить! Объединяйтесь!". "Спасибо за энергию, которая воодушевляет, вдохновляет и объединяет!"

Как осчастливить президента

На этот концерт, конечно же, надо было еще добраться. Шутка со строкой из одной из самых популярных песен группы — Kur ir mana lidma??na была в этот вечер актуальна как никогда. За два часа до концерта из центра латвийской столицы запустили до Межапарка череду трамваев одиннадцатого маршрута, который обычно ходит один раз в полчаса. В этот вечер трамваи ходили с интервалом в три минуты, и они были переполнены, ехали в тесноте, да не в обиде. Эксцессов не наблюдалось — даже в полночь, хотя на концерте активно продавалось пиво — елгавское, сделанное на родине виновников торжества. Необъятными людскими потоками регулировали патрули полицейских.

Какими путями прибыл президентский лимузин — разумеется, государственная тайна, но небольшая. Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевич прибыл за час до концерта и успел пообщаться с четырьмя участниками Brainstorm. Музыканты группы подарили главе государства на память виниловую пластинку с записью своей новой программы, господин Ринкевичс был счастлив как ребенок.

LETA

Великолепная четверка — это Ренарс Кауперс (вокал, гитара), отмечавший в этот вечер свое 51–летие Янис Юбалтс (гитара, бэк–вокал), Марис Михельсонс (клавишные, аккордеон, акустическая гитара, бубен и шейкер, бэк–вокал, Каспарс Рога (барабаны, перкуссия).

Увы, уже более двадцати лет в составе коллектива нет Гундара Маушевица по прозвищу "Муминьш" (бас–гитара, бэк–вокал), который погиб в автокатастрофе на 11–м километре трассы Рига — Елгава в 2004 году. Но с тех пор на такие большие концерты вместо Муминьша привлекают других музыкантов, но костяк группы (четверка) стабильна уже 36 лет, со времен их знакомства в школе в маленькой Елгаве. Кстати, именно там музыканты сейчас и начали свой тур по городам Латвии, после чего выступали в Лиепае, Вентспилсе, Валмиере и Даугавпилсе. Рига стала заключительной точкой тура.

LETA

Сколько людей было?

Это очень легко посчитать. Недавно полностью реконструированная большая эстрада во время концертов праздника песни и танца вмещает в зрительской зоне 33 тысячи человек, а для таких концертов, как сейчас, скамейки легко убираются и поле вмещает в себя людей, которые могут стоять или сидеть на пледике — в целом такой вариант рассчитан на 53 800 человек. А ведь все билеты были проданы! Так что приплюсуйте к 53 800 еще и тех, кто сидел сбоку под соснами в VIP–зоне.

Повсеместно работали палатки с угощениями и напитками, а также с сувенирами и записями с лейблами латвийской группы. Торговля работала вовсю, стояли очереди. А в это время на разогреве публики сперва выступила певица Эмилия, а затем наш музыкант–гитарист Крист Ноах. Каждого исполнителя представлял лично Ренарс Кауперс, к искреннему удовольствию публики выходивший на сцену на пару минут. Во время второго выхода сказал, что надеется, что не будет дождя, но он явно не помешает. На всякий случай у многих были дождевики (зонтики в целях безопасности проносить было запрещено), но по счастью обошлось без осадков. Впрочем, кажется, что если бы они даже и были — публика бы вряд ли разошлась тут же по домам.

Потому что это было действительно шоу — и не только музыкальное, но и лазерное, с видеопроекциями, пиротехникой в самом начале и с мощным салютом по завершении действа, которое завершилось только ближе к полуночи.

В чем сила, Ренар?

Эта новая программа прославленного коллектива именуется Pirmās dienas tūres ("Экскурсии первого дня") и приурочена к выходу нового альбома Brainstorm.

Ренар Кауперс искренне благодарит всех, кто участвовал в создании альбома: "Отличная работа! Спасибо всем — нам самим, нашим семьям и команде, а также всем друзьям и болельщикам! Я тронут — 36 лет, и вот он, 13–й альбом! Мы не государственное учреждение или какая–то организация, мы встретились некогда во дворе сами и до сих пор вместе создаем музыку. Этот альбом был задуман и записан вживую, в отличие от предыдущего, записанного во время пандемии. Сила группы в том, что мы играем вместе в одном времени и пространстве — за последние два года произошло нечто чудесное и прекрасное, и теперь мы готовы донести это до вас. Особенно с таким колоссальным названием альбома — Puķa vērtēju informācija" ("Информация оценщика цветов"). Альбом был создан за пять творческих сессий в Барселоне, записан в студиях Стокгольма и Риги под руководством давнего музыкального продюсера группы шведа Повела Олссона".

LETA

На следующий день после концерта участники группы сообщили: "Мы были в восторге! Дорогие слушатели, вы подарили нам солнечный свет и хорошее осеннее настроение! Спасибо всем, кто дышал с нами в одном ритме этим летом концертных туров!"