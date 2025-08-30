Baltijas balss logotype
Настя Каменских угодила в скандал из-за русского языка 3 857

Lifenews
Дата публикации: 30.08.2025
Focus
instagram.com/kamenskux/

instagram.com/kamenskux/

ФОТО: Instagram

Украинская ювелирная компания "Золотий Вік" досрочно прекратила рекламную кампанию с Настей Каменских. Причина в том, что певица исполнила песни на русском языке в США, пишет Фокус.

Украинская певица Настя Каменских (NK) была лицом бренда "Золотий Вік" с 2021 года. Об этом компания сообщила в Facebook.

Перед таким решением страницу "Золотого Віку" в Instagram засыпали негативными комментариями из-за того, что Каменских спела песни на русском языке в США. Певица подчеркивала, что "неважно, на каком языке говорить".

"Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — подчеркивала Каменских.

После высказываний ювелирный бренд убрал из профиля упоминание о певице как своем амбассадоре.

"Мы открываем новую страницу в связи с клиентами и наша команда уже работает над новой креативной концепцией. Готовятся идеи, сочетающие эмоции, чувства и вдохновения, чтобы клиенты "почувствовали "Золотий Вік" по-новому", — обещают ювелиры.

Обновленная рекламная кампания выйдет уже в 2025 году и станет ярким этапом развития бренда, обещают рекламщики.

Стоит отметить, что во многих городах по Украине висит много билбордов компании "Золотий Вік" с изображением Насти Каменских.

Каменских еще не комментировала скандал с ее участием, но ранее в интервью Алине Доротюк она говорила, что никогда не будет петь на русском языке.

#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • СИ
    Семён Иванов
    31-го августа

    Дикари, везде дикари

    3
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го августа

    В интервью Алине Доротюк она говорила, что никогда не будет петь на русском языке. Но потом пропела строчку из русской певички новой полны "Но за деньги да!"

    8
    2
  • З
    Злой
    30-го августа

    Русофобии вошла в роль паранои у многих стран. Смотришь и диву даёшься как много больных на голову людей!

    33
    1
Читать все комментарии

