Реклама ювелирки приносила ей регулярную, приятную денюжку.
Исполнение русских хитов было востребовано публикой в США.
Стало известно, что из-за языкового скандала известный украинский ювелирный бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских. Певица была амбассадором с 2021 года.
"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года", - отметили представители бренда.
Напомним, ранее Каменских вышла на связь после хейта Потапа в сети.
Украинская блогерша Анна Алхим, которая недавно переехала жить в Дубай, высказалась о Насте Каменских.
Не секрет, что на днях певица нарвалась на критику за исполнение своих русскоязычных хитов, а затем заявлением "Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем...". Видео с концерта в США завирусилось в сети и возмутило украинцев. Но блогерша, которая неоднократно сама попадала в языковые скандалы, решила поддержать артистку.
В своем Instagram Алхим эмоционально ответила пользователям, которые захейтили Каменских: "Как вы за..ли!"
В апреле 2022 года Насте Каменских был запрещён въезд в Россию на 50 лет за поддержку Украины и осуждение российского военного вторжения.
Оставить комментарий(1)