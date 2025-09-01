Стало известно, что из-за языкового скандала известный украинский ювелирный бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских. Певица была амбассадором с 2021 года.

"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года", - отметили представители бренда.

Напомним, ранее Каменских вышла на связь после хейта Потапа в сети.

Украинская блогерша Анна Алхим, которая недавно переехала жить в Дубай, высказалась о Насте Каменских.

Не секрет, что на днях певица нарвалась на критику за исполнение своих русскоязычных хитов, а затем заявлением "Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем...". Видео с концерта в США завирусилось в сети и возмутило украинцев. Но блогерша, которая неоднократно сама попадала в языковые скандалы, решила поддержать артистку.

В своем Instagram Алхим эмоционально ответила пользователям, которые захейтили Каменских: "Как вы за..ли!"

В апреле 2022 года Насте Каменских был запрещён въезд в Россию на 50 лет за поддержку Украины и осуждение российского военного вторжения.