Вильнюс понизил статус охраны Тихановской 2 1389

В мире
Дата публикации: 19.12.2025
BNS
Изображение к статье: Вильнюс понизил статус охраны Тихановской
ФОТО: twitter

Охранять лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую теперь будет полиция, подтвердил агентству BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

„Могу подтвердить, что охрана Тихановской переходит к полиции“, — сообщил Матонис агентству BNS.

По его словам, это произойдет „на днях“. До сих пор безопасность белоруски обеспечивала Служба охраны руководства (СОР).

Как ранее сообщало агентство BNS, о намерении снизить уровень охраны Тихановской и её рабочих помещений было объявлено в октябре.

Специалисты ранее высказывали мнение, что изменение формата охраны означает сохранение охраны её дома и офиса, однако лидер белорусской оппозиции лишается личной охраны как в Литве, так и за рубежом.

Матонис отметил, что конкретный режим её охраны разглашаться не будет.

Сторонники этого решения утверждают, что изменение уровня охраны Тихановской связано со спадом потока угроз в её адрес, а также с техническими причинами.

Критики подозревают, что решение было политическим — как уступка тем, кто считает, что фигуре Тихановской, прибывшей в Литву после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, придаётся слишком большое значение, а на её охрану выделяется чрезмерное количество ресурсов. По их мнению, такое решение принижает статус лидера оппозиции.

Ранее СМИ сообщали, что в случае изменения уровня охраны Тихановская может переехать жить и работать в Польшу.

Дипломатический советник Тихановской Денис Кучинский тогда говорил, что окончательное решение по охране в Литве всё ещё ожидается.

В свою очередь, сама Тихановская на этой неделе заявила, что ведет переговоры с Литвой об организации охраны, и подчеркнула, что не хочет покидать страну.

#Литва #Польша #безопасность #оппозиция #дипломатия #Беларусь #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
