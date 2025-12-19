Неравенство отраслей и регионов - Латвию разрывает на части 1 2463

Наша Латвия
Дата публикации: 19.12.2025
Diena.lv
Изображение к статье: Неравенство отраслей и регионов - Латвию разрывает на части

На фоне событий последних нескольких лет 2025 год вряд ли можно назвать драматичным. В то же время статистические данные, текущие события в различных отраслях и наблюдения "Diena" показывают, что разрыв между успешными и менее успешными отраслями, более и менее богатыми самоуправлениями становится все более заметным, и вместе с этим разрывом растет финансовое неравенство в обществе.

В свое время институты Европейского союза (ЕС) говорили о "Европе двух скоростей", имея в виду экономически сильные государства на севере и западе ЕС и экономически слабые государства на юге и востоке ЕС. В этом году чаще, чем раньше, возникало впечатление, что формируется "Латвия двух скоростей". Оценивая ситуацию на индивидуальном уровне, можно сказать, что если вы житель Риги, работающий в сфере финансов или информационных технологий, то благосостояние в стране может вам показаться гораздо выше, чем если вы житель Латгале, зарабатывающий на жизнь сезонной работой.

Свидетельством формирования "Латвии двух скоростей" являются данные Центрального статистического управления (ЦСУ) о заработной плате. В третьем квартале этого года средняя зарплата брутто составила 1835 евро. В региональном разрезе самая высокая средняя брутто-зарплата в третьем квартале этого года была в Риге и Рижском регионе - 2008 евро, а самая низкая - в Латгале, 1329 евро. Таким образом, разница в средней заработной плате между Ригой и Латгале составляет 33,8%. В Латгале также наблюдается самый высокий уровень безработицы, и это не тенденция не только последних лет, в этом нельзя винить геополитическую ситуацию.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
