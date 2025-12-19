Финские рыбные магазины банкротятся после закрытия границы с РФ

Бизнес
Дата публикации: 19.12.2025
BB.LV
Финский бизнесмен лишился дела всего жизни.

Финский бизнесмен лишился дела всего жизни.

В начале 2000-х они работали семь дней в неделю.

Бизнесмен Яри Накари заявил о вынужденном закрытии своего рыбного магазина в Виролахти, который проработал почти 20 лет.

– Всё произошло быстро. Как-будто мы врезались в стену, – посетовал бизнесмен.

По его словам, сокращение потока клиентов началось ещё до войны, однако закрытие границы добило бизнес. Доля россиян среди покупателей просуществовавшего 20 лет магазина составляла до 95%. В начале 2000-х он работал семь дней в неделю.

Накари рассказал, что, конечно, у него есть и местные постоянные клиенты, но этого явно недостаточно. В ноябре торговая точка окончательно закрылась, а на арендованном помещении до сих пор висит надпись о прекращении бизнеса и благодарность покупателям.

67-летний Яри Накари планирует продолжить вместе с сыном заниматься разведением рыбы и ее оптовыми продажами. Открывать рыбный магазин он, скорее всего, больше не будет.

Сеть Disas Fish работает в юго-восточной Финляндии и насчитывает четыре магазина, где продаются как рыбная продукция, так и товары повседневного спроса. В настоящее время временно закрыты магазины в Нуйямаа и Иматра.

Оборот Disas Fish Oy в прошлом году составил 7,9 миллиона евро. Это самый низкий показатель в этом десятилетии.

Генеральный директор сети Мартти Теппонен рассказал, что оставшиеся точки в Хамина и Мустола чувствуют себя достаточно хорошо в нынешних реалиях, и их закрытие не планируется.

– Магазин в Иматра ждёт лучших времён. Если граница откроется, то мы, скорее всего, откроем и его. Возобновление работы точки в Нуйямаа пока не стоит на повестке, – сообщил Теппонен.

