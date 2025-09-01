Baltijas balss logotype
Врачи на курорте Европы отказались помогать больной туристке из-за ее национальности

Lifenews
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Кадр: @kayholsav1 / TikTok

Кадр: @kayholsav1 / TikTok

Британская туристка обвинила отказавших ей в помощи врачей на испанском Тенерифе в расизме.

Британская туристка обвинила отказавших ей в помощи врачей на испанском острове Тенерифе в расизме. На ее ролик в TikTok обратила внимание газета The Mirror.

Путешественница заселилась в отель на курорте Европы вечером 29 августа, где съела на ужин салат. После этого она вызвала врача в номер гостиницы из-за расстройства желудка, что стоило ей 100 евро. Доктор заявил девушке, что ее могут госпитализировать только через два дня, если ее состояние останется прежним.

Через некоторое время больная самостоятельно обратилась в три местные больницы, где ей просто выписывали антибиотики и отправляли обратно в отель. Туристка в видео заявила, что ей не стали помогать из-за ее национальности.

«Проблема была не только в языковом барьере, они были невероятно пренебрежительны и, честно говоря, казались довольно расистскими. Было ощущение, что они просто не хотят помогать», — пожаловалась женщина.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    2-го сентября

    в который уже раз "BB" выставляет какую-то несуразную фигню! ... если бы даже у неё не было страхового полиса – ей всё равно бы – моментально и бесплатно – выдали бы пурген или ещё что-нибудь подобное. p.s._ скорее всего – "BB"очень удобно быть мусорным ящиком, забитым уборщиками-ассенизаторами вместо журналистов и репортёров

    33
    4

