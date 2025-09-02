Фото: Persona Stars / Legion-Media
Актриса Варвара Шмыкова заявила, что мечтает сыграть певицу Аллу Пугачеву.
Российская актриса и звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова заявила о желании сыграть эстрадную певицу Аллу Пугачеву. Об этом она сообщила в Instagram.
«Я мечтаю сыграть эту великую женщину. Я мечтаю об этом уже лет пять. Очень надеюсь, что однажды это случится», — поделилась Шмыкова.
Артистка покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине и переехала в Германию. Пугачева также уехала из страны и вместе с семьей проживает на Кипре.
