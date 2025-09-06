"Тяжело видеть, как человек, который был таким энергичным, сильным и целеустремленным, превращается в другую часть самого себя".

Недавно мир узнал о непростом решении, которое приняла супруга Брюса Уиллиса — Эмма Хеминг. Актер, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, больше не живет с семьей — теперь он находится в отдельном доме под круглосуточным наблюдением специалистов. Эмма призналась в эфире телеканала ABC, что это решение далось ей нелегко, но в первую очередь оно было принято ради их дочерей.

По ее словам, Уиллис сам хотел бы, чтобы Мейбл и Эвелин росли в обстановке, которая отвечает их потребностям, а не была подчинена его болезни. Эта новость вызвала сильный отклик во всем мире. Миллионы поклонников звезды «Крепкого орешка» следят за тем, как семья справляется с тяжелым диагнозом. И вот теперь в диалог о болезни включилась бывшая супруга актера Деми Мур. Она заговорила о том, как болезнь меняет личность близкого человека, и поделилась личными наблюдениями.

В недавнем подкасте Опры Уинфри актриса откровенно рассказала о тяжелой борьбе своего бывшего мужа с деменцией. На шоу, посвященном новым мемуарам Эммы Хеминг «Неожиданное путешествие: как найти силы, надежду и себя на пути заботы о других», телеведущая показала заранее записанное интервью с Мур.

«Это сложно. Тяжело видеть, как человек, который был таким энергичным, сильным и целеустремленным, превращается в другую часть самого себя», — призналась Деми.

Напомним, у бывших супругов трое общих дочерей — 37-летняя Румер, 34-летняя Скаут и 31-летняя Таллула.

По словам актрисы, самое важное в подобной ситуации — научиться принимать близкого таким, какой он есть сейчас. Она отметила, что не стоит ждать, что человек снова станет прежним или будет соответствовать чьим-то ожиданиям. Именно в принятии, уверена Мур, рождаются мягкость, нежность и любовь к другому человеку.

«И, возможно, в каком-то смысле они более игривы и по-детски непосредственны, потому что им требуется гораздо больше заботы», — сказала актриса, еле сдерживая слезы.