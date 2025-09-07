На днях звезде космического блокбастера «Вызов» Юлии Пересильд исполнился 41 год. В жизни этой актрисы было столько драмы, что хватит не на один фильм. Удивительно, что при этом сама именинница всегда стойко сносила и критику, и откровенное унижение со стороны публики.

И первого, и второго было достаточно. Но человек, который с детства мечтает о славе и актерской стезе наверняка готов к таким проявлением нелюбви со стороны людей. А Пересильд грезила о сцене. Будучи простой девчонкой из Пскова, она верила в то, что удача ей улыбнется. Хотя в детстве судьба обходилась с будущей артисткой весьма круто. Так, к примеру, ввязавшегося в дела бизнеса в лихих 90-х отца Юлии убили. А ее семья после рокового события существовала в нищете и Пересильд банально не могла позволить себе купить легинсы.

«Сижу делаю уроки, пью чай, заваренный по 3-му кругу без сахара, и плачу», — так свое детство описывала Юлия в одном из интервью.

Примечательно, что в и театральный вуз Пересильд не удалось попасть с первого раза, так что после школы ей пришлось зачислиться на филфак Псковского педагогического института. Однако так просто отказываться от мечты Юлия не хотела. Сначала она вместе с другом ездила по городам России и Латвии, создав дуэт «Ночной перрон». А затем Пересильд наконец-то повезло и она поступила в ГИТИС.

С дебютом на экране Юли к слову, повезло, впервые ее показали по телевизору в сериале «Участок» в 2003 году. А спустя пару лет она снова снималась с Сергеем Безруковым и вновь в громком проекте «Есенин». Но настоящую популярность принесла Пересильд роль в фильме Алексея Учителя «Край». И вместе с тем в ее жизни появились и слухи про романы с весьма влиятельными людьми.

«Если перечислить всех уважаемых мною людей, с которыми мне приписывают романы, то можно даже возгордиться. Я к этому отношусь иронично», — сказала как-то Юлия.

После «Края» Пересильд приписывали роман с Владимиром Машковым, а еще с Романом Абрамовичем. Про последнего актриса признавалась, что их связывает дружба. Но настоящая сенсация всех ждала позднее.

На самом деле, Алексей Учитель и Юлия почти и не скрывались. Режиссера часто видели у квартиры актрисы. По слухам, он же ей ее и подарил. Позднее Пересильд открыто призналась, что закрутила роман с женатыми человеком, который старше нее на 33 годы. Много лет она жила со статусом любовницы, родив от своего патрона двух дочерей Машу и Аню. Последняя, напомним, стала очень популярной звездой после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Как бы то ни было, а в 2021 году было официально объявлено о расставании Пересильд и Учителя. После Юлия встречалась с коллегой по цеху Михаилом Тройником. Многие считали, что актриса наконец-то обрела спокойные и стабильные отношения, однако в апреле нынешнего года эта пара распалась.

Впрочем, последние несколько лет главные обсуждения вокруг персоны Пересильд касаются наконец-то ее карьеры, а не личной жизни. Речь, конечно же, идет про фильм «Вызов», который частично снимали на МКС. Сколько было разговоров о том, действительно ли Юлия летала в космос вместе с режиссером ленты Климом Шипенко и споров на темы того, имели ли право деятели культуры занимать места настоящих космонавтов. Тем более что многие критики назвали в итоге «Вызов» весьма посредственным фильмом, на который было потрачено 100 миллионов долларов. А вот что говорила сама Юлия Пересильд:

«Мне не стыдно ни за один мой взгляд, ни за одно движение своих рук в кадре — все это абсолютно достоверно».