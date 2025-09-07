Baltijas balss logotype
Сенсация: сыны Эллады приплыли в Америку раньше Колумба 1 412

Lifenews
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Свытыни Нового Света могли быть привнесены греками.

Воды Атлантики унесли отважных путешественников далеко на Юг.

Утверждается, что греки достигли американского континента раньше Колумба. Многие антропологи и археологи заявляют, что за несколько веков до первого прибытия Христофора Колумба римляне, финикийцы, викинги и греки уже посещали и исследовали американский континент, вступая в контакт с коренными народами.  В подтверждение этих теорий приводятся различные находки, в которых прослеживаются элементы упомянутых культур.

Например, греко-канадский исследователь Минас Цикритсис утверждает, что доисторические греки знали, что «к западу от трёх островов» и к северо-западу от Великобритании «находится большой континент».  Доктор Цикритсис заявляет, что «ещё до эпохи Колумба существовала связь, начавшаяся в минойский период и продолжавшаяся вплоть до эллинистических времён. Целью этих путешествий в бронзовом веке была торговля и транспортировка чистой меди с озера Верхнее в Канаде». 

Аргентинский археолог Дик Эдгар Ибарра Грассо, автор книги «Америка в мировой доистории. Греко-финикийская диффузия», обнаружил в регионе Тиауанако и других районах Андской зоны «кувшины греческой формы». С другой стороны, доктор Энрико Матьевич из Национального университета Сан-Маркос (Перу) и Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) также признаёт присутствие греков в доколумбову эпоху.

Его доводы перед международным научным сообществом указывают на то, что финикийцы и греки знали о существовании Южной Америки, посещали её, исследовали и взаимодействовали с коренными народами около 3000 лет назад. 

Основываясь на литературных свидетельствах из произведений эллинской культуры, а также на археологических находках в Южной Америке, Матьевич подтверждает реальность связи между греческим миром и андскими цивилизациями. 

Одна из находок, о которой пойдёт речь, была сделана во время очередного посещения Археологического и антропологического музея «Доктора Эдуардо Касановы», принадлежащего Университету Буэнос-Айреса и расположенного в городке Тилькара, в ущелье Умауака, провинция Жужуй. Это была точная копия оригинала, который входит в число археологических сокровищ Тиауанако (ныне Боливия). 

От талии до ног скульптурная композиция разделена. Художник провёл горизонтальную линию, разделив фигуру на две части.  Кроме того, ноги не прямые, а изогнутые. Почему? То, что выглядело как ноги и ступни, на самом деле было греческой буквой омега.  «Омега» — последняя буква греческого алфавита, которая может использоваться для обозначения конца чего-либо, как антипод альфы, символизирующей начало. 

Например, в Библии о Боге сказано: «Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний, Начало и Конец» (Откровение Иоанна Богослова, 22:13).  Точка омеги несёт в себе смысл духовной эволюции, которая приближает людей к божественному. Последняя буква греческого алфавита символизирует конец всех вещей. Она представляет завершение творения, конец Вселенной и всё, что в ней есть.  Кроме того, она олицетворяет мудрость и совершенство Бога. Эта буква, незаметно размещённая на монолите, является очередным элементом, подтверждающим присутствие и влияние греческой культуры на народы докoлумбовой Южной Америки, за долго до прибытия Христофора Колумба на этот континент.

#археология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Ш
    Шурик
    7-го сентября

    Но по=любому приплыли позже древних укров !

    5
    2

