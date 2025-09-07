Выгодное вложение: гонорары Дранги взметнулись после свадьбы с Муцениеце

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце обрела счастье с Петром Дрангой. Артисты рассекретили отношения в 2024 году. В середине 2025 года, находясь в романтическом путешествии, Петр сделал актрисе предложение, и в августе они сыграли свадьбу, на которую, по данным СМИ, потратили не меньше 20 млн.

По словам продюсера Сергея Дворцова, роман с актрисой повлиял на заработок и медийность музыканта, гонорар которого начинается от двух миллионов. Об этом Сергей рассказал сайту «Страсти».

«Он забил собой информационное поле после отношений с Агатой. Да, его гонорары поднялись. Возможно, он стал чаще появляться на мероприятиях. На сегодняшний день Петр получает от двух миллионов за частное мероприятие», — высказался продюсер.

Дворцов предположил, что супруги равны по заработку. При этом он отметил, что Агату чаще зовут на мероприятия.

Напомним, супруги готовятся к рождению ребенка. В июле 2025 года Агата и Петр устроили гендер-пати, на котором присутствовали дети актрисы от предыдущего брака. Тогда знаменитости узнали, что у них родится дочь.