130 лет со дня рождения: в Узбекистане живет самый старый человек на Земле 0 1098

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
130 лет со дня рождения: в Узбекистане живет самый старый человек на Земле

В Узбекистане 130-летнюю Хувайдо Умарову признали старейшей жительницей Земли — суд установил, что она родилась 1 января 1895 года.

«Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт — 130-летняя бабушка», — сообщили в Министерстве юстиции республики.

При этом в суде отметили отсутствие документальных свидетельств — записей в метрических книгах или иных архивных документов, подтверждающих возраст долгожительницы.

Хувайдо может быть признана самым возрастным человеком на планете и включена в Книгу рекордов Гиннесса, если международные эксперты подтвердят этот возраст.

До этого старейшей жительницей планеты считалась британка Этель Катерхэм — 21 августа она отметила 116-летие. Старейшим человеком всех времен официально признана Жанна Луиза Кальман — она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет.

#узбекистан #жизнь
