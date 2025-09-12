Baltijas balss logotype
Муж и жена больше года не могли выбрать имя ребенку и развелись

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Муж и жена больше года не могли выбрать имя ребенку и развелись
ФОТО: Unsplash

В Китае муж и жена поссорились из-за выбора имени ребенку и развелись.

В Китае суд рассмотрел дело молодых мужа и жены из Шанхая, которые развелись, потому что не смогли выбрать имя новорожденному ребенку. Об этом сообщает Oddity Central.

Мужчина и женщина поженились в 2023 году. Через год у них родился здоровый ребенок. Однако с тех пор в семье начался разлад. Каждый категорически настаивал на своем имени для новорожденного. Ребенку более года не могли выдать свидетельство о рождении и провести вакцинацию. Фактически спор родителей препятствовал официальному подтверждению рождения их сына. В итоге они окончательно поссорились и подали на развод.

В ходе судебного процесса также выяснилось, что и муж, и жена пытались тайно дать имя новорожденному и получить свидетельство о рождении в больнице, однако по правилам такое решение должно быть одобрено обоими родителями. Суд решил, что оригинал свидетельства о рождении будет храниться у властей до завершения бракоразводного процесса, а затем его передадут матери, чтобы она могла зарегистрировать сына по всем правилам.

Бывшим супругам также заявили, что их конфликт из-за имени нарушил права несовершеннолетнего, и они оба будут привлечены к ответственности за это. Судья напомнил супругам, что они не имеют права использовать ребенка в семейных дрязгах.

История вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Многие китайцы заявили, что таким людям вообще не стоит заводить детей.

  • пк
    полосатый конь
    12-го сентября

    Молодцы !!! Правильно сделали, что развелись. В этом Мире и так дураков через край !

    16
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го сентября

    Даже откровенные долбодятлы вступают в браки. Эта статья - подтверждение.

    12
    1

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 3
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 5
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 11
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 31
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 67
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 51
