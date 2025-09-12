Baltijas balss logotype
Зафиксировано глобальное снижение смертности

Lifenews
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Зафиксировано глобальное снижение смертности
ФОТО: Unsplash

Смертность от хронических болезней снизилась в четырех из пяти стран.

Шанс умереть от хронических болезней, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, уменьшился в четырех из пяти стран мира. К такому выводу пришли ученые, проводившие исследование, которое охватило данные по 185 государствам за период с 2010 по 2019 год. Об этом сообщает Nature.

По оценкам специалистов, смертность от неинфекционных заболеваний до 80 лет снизилась у женщин в 152 странах, а у мужчин — в 147. Особенно заметный прогресс отмечен в Дании, где показатели упали сильнее всего среди развитых стран. В то же время США показали минимальное снижение, а в Индии и Папуа — Новой Гвинее смертность от хронических болезней, наоборот, выросла. Россия также вошла в число стран, где за десятилетие удалось сократить показатели смертности от этих заболеваний.

Исследователи связывают улучшения с внедрением в практику эффективных методов профилактики и лечения: распространением статинов и гипотензивных препаратов, вакцинацией против гепатита и рака шейки матки, а также ограничением курения и употребления алкоголя.

Однако темпы прогресса оказались ниже, чем в начале 2000-х. Авторы объясняют это недостаточным финансированием систем здравоохранения, слабым охватом уязвимых групп и потерей приоритетов в профилактике. Кроме того, во многих странах выросла смертность от деменции и болезни Альцгеймера, что замедлило общий прогресс.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео