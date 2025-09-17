Baltijas balss logotype
Назван неожиданный способ снять стресс и быстро уснуть

Lifenews
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Назван неожиданный способ снять стресс и быстро уснуть
ФОТО: Unsplash

Невролог Паркер посоветовал при бессоннице «дышать пальцами».

Психотерапевт, невролог Джеймс Паркер посоветовал при бессоннице использовать технику, которую он назвал «дыханием пальцами». Неожиданный способ успокоиться и быстро уснуть он назвал изданию HuffPost.

Паркер утверждает, что его методика помогает снять стресс за считаные минуты. Для этого нужно удобно сесть в кресло или лечь в постель, одну руку поднять перед собой и широко расставить пальцы. Далее, по словам специалиста, нужно указательным пальцем другой руки медленно обвести поднятую руку, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем.

Врач обратил внимание на то, что при выполнении этой техники важно правильно дышать. «Когда вы двигаетесь вверх вдоль пальца, делаете глубокий вдох через нос, а когда спускаетесь — выдыхаете через рот», — проинструктировал Паркер.

Читайте нас также:
#сонник
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

